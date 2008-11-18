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Yaşam

Çocuk hakları gününde şenlik var

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi 20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nü santralistanbul’da çocuklarla beraber kutluyor. Etkinlikte çocuklar bir ya

18 Kasım 2008 02:00

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi 20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nü santralistanbul’da çocuklarla beraber kutluyor. Etkinlikte çocuklar bir yandan haklarını öğrenirken bir yandan da eğlenme fırsatı bulacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi 20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nü santralistanbul’da çocuklarla beraber kutluyor. Emniyettepe İlköğretim Okulu, Silahtarağa İlköğretim Okulu ve Eyüp Belediyesi Çocuk Meclisi’nden yaklaşık 240 çocuğun katılacağı etkinlikte çocuklar bir yandan haklarını öğrenirken bir yandan da eğlenme fırsatı bulacak.

20 Kasım Çocuk Hakları Şenliği’nde çocukların kendi ilgi alanlarına göre katılacağı resim, sanat, kolaj, eleştirel okuma, yaratıcı yazarlık, drama ve çocuk haklarına ilişkin farkındalık atölyeleri bulunuyor.

İlk kez 20 Kasım 1989 yılında onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi(ÇHS) tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. Sözleşme, Birleşmiş Milletler üyesi 191 ülke tarafından onaylanmıştır. Türkiye’nin 1995’te imzaladığı ÇHS ile çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine uyma gereği hükme bağlanmıştır.

2007 Kasım’dan itibaren faaliyetlerine başlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) tüm çocukların toplumda eşit olarak var olabilmelerine katkı sağlamak için çocuk hakları üzerine eğitim modelleri üretmekte ve yaygınlaştırmaktadır. ÇOÇA bu doğrultuda çocukların yanısıra aileleri, öğretmenleri ve çocuklarla çalışan kurumları da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yaptığı tüm çalışmaları çocukların katılımıyla gerçekleştiren ÇOÇA, aynı zamanda araştırma ve savunu çalışmaları yaparak, Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda çocuk alanında oluşturulan politikaların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır.

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