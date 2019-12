-ÇOCUK GÜNÜ BİLDİRİSİ VAKIF BAŞKANINDAN İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Dünya Çocuk Günü kapsamında bu yılki bildiriyi, ''Daha Kaç Kalbimiz Olması Gerekir?'' başlığıyla Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin yazdı. Vakıftan yapılan açıklamada, 4 Ekim'de kutlanacak Dünya Çocuk Günü kapsamında Şirin'in yazdığı ''Daha Kaç Kalbimiz Olması Gerekir?'' başlıklı bildiri şöyle: ''Yıl 2010. Ekim ayının ilk Pazartesini gösteriyor takvimler... Bugün Dünya Çocuk Günüymüş, fakat 30 bin bebeğin öldüğü haberini duyamadık yine. Dünyanın çocuk karnesi kırık notlarla dolu bir yılı daha geride kaldı. En çok size karşı mahcubuz çocuklar. Eksik yaşadığınız haklar, çektiğiniz acılar ve döktüğünüz gözyaşı sayısınca bağışlayın bizi... Her şey her yerde yankılanırken daha kaç kulağımız olması gerekir duymak için? Her şey görünür olmuşken daha kaç gözümüz olması gerekir görmek için? 'Aklımız sizde' diyebilmek için de ne kadar zamanımız kaldı ki? Bir günlüğüne yer değiştirmesine de gerek yok çocuklarla yetişkinlerin, yoksullarla zenginlerin, yönetenlerle yönetilenlerin. Artık çocuklar not versinler her yıl çocuk karnemize. Hazır mısınız? Umudun tazelenmesi ve yeni bir başlangıç yapabilmek için, arınmak ve çocuk safiyetine bürünerek en yakıcı soruları sormak için, 'savaşlar dışarı, barış içeri' diyebilmek için, kardeşliğe, evet, önce kardeşliğe sıra gelirse savaşlar, dünyanın dışına çıkabilir belki. Ve barışla anne sütü beyazlığında yeni bir sayfa açabilmek için bir kez daha şans tanıyın bize çocuklar... Bir çocukta bütün çocukları düşünmeye başlamadan yeryüzünün saatlerini çocuğa ayarlamak imkansızdır. Ninnilerini dinledikleri, rüyalarını gördükleri ve şarkılarını söyledikleri dilde yaşamadıkça hiçbir çocuk, çocuk olma ve çocukluğunu yaşama hakkına kavuşamaz. Bugün gün değil çocukları kutlayalım ve çocukla aramızdaki sözleşmeyi birey, toplum, devlet ve ülkeler olarak yenileme sözü verelim. Hepimiz, tıpkı bir çocuk oyununda olduğu gibi 'elim sende' diyerek ve çocuklar sobelemiş gibi sobeleyelim birbirimizi. Birer çiçek verir gibi gözümüz, kulağımız, aklımız ve kalbimiz çocuklarda diye yeniden seslenelim çocuklara... Biliyorum, bu da bir hayal diyeceksiniz. Söyler misiniz, bu hayalin gerçekleşmesi için daha kaç kalbimizin olması gerekir? Aklımız ve kalbimiz sizde çocuklar. İşte bu hayal değil, çocuklar, inanın, gerçek...''