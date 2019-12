Çocuk gözüyle "küresel ısınma" sergisi

Plastik şişeler, gazoz kapakları, meşrubat kutuları, kartonlar, sakızlar, kumaş parçaları, kâğıtlar... Tüm bu atık malzemeler, birbirinden güzel resimlerin ‘elemanları’na dönüştü çocukların ellerinde... Türkiye Eğitim Gönüllüleri’nin (TEGV) 2003 yılından bu yana yürüttüğü Düşler Atölyesi projesi kapsamında, 7-13 yaş arasındaki 62 bin çocuk ‘küresel ısınma’yı tema olarak aldıkları eserler ürettiler. Ve şimdi bu resimlerden 70’i “Dönüştüren Düşler” adıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde sergileniyor.



21 şehirde gerçekleştirildi



TEGV’nin Nokia ve Uluslararası Gençlik Vakfı (IYF) işbirliğiyle yürüttüğü Düşler Atölyesi projesi, tüm Türkiye’de 1500 gönüllünün desteğiyle 21 şehirde gerçekleştirildi. Düşler Atölyesi’nin doğuşunu TEGV Genel Müdürü Nurdan Şahin şöyle anlatıyor:

“Düşler Atölyesi aslında dünyanın 24 ülkesinde Nokia ve IYF’nin uyguladığı ‘Make a Connection Bağlantı Kur’ programının bir parçası. Bu program çerçevesinde her ülkede farklı projeler üretiliyor. IYF, bize geldiğinde zaten sanatla ilgili bir proje üzerinde çalışıyorduk. Hep beraber projeyi geliştirdik ve ortaya koyduk.”



Yaşam becerisi kazanıyorlar



Çalışmada sanatın tercih edilmesini, Düşler Atölyesi’nin yaratıcılarından olan aynı zamanda projenin danışmanlığını da üstlenen Gazi Selçuk şöyle açıklıyor:

“Türkiye’de sanat eğitimi hak ettiği noktada değil. Hatta eğitimin içerisinde en atıl noktada... Bu problemden yola çıkarak öncelikle bizlere destek vermek isteyen sınıf öğretmenliği, okul öncesi eğitim ve resim öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencileri bir araya getirip onları eğittik. Bu sayede artık Türkiye’nin dört bir yanında Düşler Atölyesi olmasa da, sanat eğitimine dair bu vizyon sürdürülebilir durumda. Atölye kapsamında çocuklara plastik sanatlar yoluyla yaşam becerileri kazandırmış oluyoruz.”



3 aşamalı eğitim



Sergi, çocukların her bir atık malzemesini adeta sanat eserine dönüştürdüğü Düşler Atölyesi’nin ilk durağı. Atölye halen devam ediyor. Çocuklar her biri 8 hafta süren 3 aşamalı bir eğitim alıyor.



Eğitim Gönüllüleri’nin eğitim parkları ve öğrenim birimlerinde yürütülen projede, çocuklar özel tasarlanmış sanat atölyelerinde plastik sanatların tüm disiplinlerini uygulayabiliyor. Bu sanat eğitimi programlarına konularında yetişmiş gönüllülerin yanı sıra ressam Devrim Erbil, İsmail Acar, İbrahim Çiftçioğlu ve heykeltıraş Mehmet Aksoy da destek veriyor.



Nokia Türkiye Genel Müdürü Imfred de Jong, Düşler Atölyesi’nin amacına ulaştığını belirtiyor:

“Projede yer alan çocuklar ve gönüllüler yaratıcılık, işbirliği, özgüven, sorumluluk gibi beceriler geliştirerek, akranları, aileleri ve toplumlarıyla daha sağlıklı iletişim kuruyorlar. Son beş yılda 62 bin çocuğa Düşler Atölyesi’nde sanat eğitimi verdik. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.”



22 Eylül’e kadar Atatürk Havalimanı’nda izlenebilecek olan “Dönüştüren Düşler” ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’na taşınacak.



“Küresel ısınma ateş gibi bir şey!”



İplik, kağıt, sakız gibi atık malzemeler kullanarak yaptığı resmi sergide yer alan Onurcan Taşan, Çapa İlköğretim Okulu’na gidiyor. Küresel ısınmadan çok dertli:

“Herkes etrafa çöplerini atıyor. Ama onlardan bir şey yapılabilir. Ben o yüzden çöplerden resim yaptım. Küresel ısınma bizim için tehlikeli; ateş gibi bir şey!”



9 yaşındaki Berrak Sağlam ise eserini şöyle anlatıyor:

“Gördüğünüz gibi bu resmimde küresel ısınmayla ilgili hiçbir şey yok; yani deniz tertemiz. Burada da balık görüyorsunuz. O balık göz gibi. Çünkü o da bir bakış açısı demek oluyor. Mesela bir arabanın egzoz borusundan dumanlar kaçırdığında havamız kötü oluyor ya, o işte küresel ısınma. Çok kötü bir şey.”



Mert Büyükömerler ve Yafes Enes Şahiner, ortak bir resim yapmışlar. Şahiner, Düşler Atölyesi’nin çok güzel bir yer olduğunu belirtiyor ve resmini küresel ısınmaya neden olan malzemelerden yaptıklarını söylüyor. Büyükömerler ise “Küresel ısınmayı engellemek insanların görevidir” diyerek konuya bir kez daha dikkat çekiyor. (MİLLİYET)