Çocuk gıdalarına dikkat!

Çocuk doktorları, sık sık çocuklar için hazırlanan gıda maddelerinin fazla tuz, şeker ve yağ içerdiği konusunda uyarıyor. Ancak gıda maddeleri içindeki tuz ve şeker oranını sınırlayan bir yasa bulunmadığı için üreticiler, satış kaygısı nedeniyle bu eleştirilere uygun değişiklikleri yapmaya yanaşmıyor.

Çocuk doktoru Michael Radke, bilinçli alış veriş yapmaya kalkışan yetişkinlerin karşılaştığı zorlukları şöyle özetliyor: “Biz çocuk doktorları, uzun zamandır başta tatlı ürünler olmak üzere, çocuklar için üretilen gıda maddelerinin üstüne içerdiği maddelerin okunmayacak şekilde ufacık yazılmasını eleştiriyoruz. Çünkü torunlarını sevindirmek için onlara tatlı bir şey almak isteyen büyükanne veya büyükbabaların, ürünlerin içindekiler bölümünü okuması için neredeyse bir büyütece ihtiyacı var. Kaldı ki paketin üzerinde yazılanları okusalar bile, bunun tam olarak ne olduğunu anlamakta zorlanıyorlar. Çünkü bu ibareler yasaların gerektirdiğini karşılıyor gibi görünse de tüketiciyi memnun etmeye yetmiyor."

'Kalori bombaları'

İşte bu tür gıda maddelerinin promosyon ve reklâmları Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlaması ile birlikte artış gösterdi. Almanya’da Yeşiller Partisi de çocuklara “kalori bombaları” empoze edildiği gerekçesi ile konuyu Federal Meclis’e taşıdı. Partinin birlikte çalıştığı Potsdam kentindeki Çocuk Kliniği’nin Başhekimi Michael Radke, promosyonlu yiyecek ve içeceklerin büyük bir kısmını laboratuvarda inceletti. Araştırılan gıdaların yarısının sadece 100 gramında yaklaşık 500 kalori tespit edildi. Bunların çoğu, genelde takım çıkartmaları, futbolcu kartları ve geçici dövmeleri hediye olarak veren ve çocukları hedef alan gıdalar oluşturuyor. Tüketici dernekleri de uzun süredir fazla miktarda yağ ve şeker içeren ürünlerin paketine basılan “sağlıklı” ibaresini eleştiriyor.

Yeşil ve kırmızı uyarı sembolü

Çocuk doktoru Michael Radke, tüketicinin bilinçli alışveriş yapmasını kolaylaştıracak renkli etiket uygulamasını savunuyor. Radke, “Biz ürün paketlerinde açıklamaların çok net ve iyi anlaşılır biçimde yazılması çağrısında bulunuyoruz. Yani az miktarda şeker ve tuz içeren ürünlere yeşil renkte bir uyarı, çok miktarda içerenlere de kırmızı renkte bir uyarı basılabilir. Zira çocukların aşırı tuz tüketmesi hiç iyi bir şey değil. O nedenle örneğin patates cipsi gibi fazla miktarda tuz ve doymuş yağ asidi içeren ürünlerin etiketine kırmızı bir işaret konulabilir. İşte biz bu kadar kolay düzenlenebilecek bir uygulamanın bir türlü hayata geçirilememesini eleştiriyoruz” diye konuşuyor.

Toplumda obezite sorunu

Gıda sektörünü izleme örgütü “Food Watch” da 2012 yılı başında Almanya’da çocuklar için üretilen yaklaşık bin 500 gıda ürününü inceletti. Bu araştırmadan çıkan sonuca göre, endüstriyel hiçbir gıda ürünü çocuklara dengeli bir beslenme imkânı sunmuyor.

Doktor Radke, bunun açık örneğinin tüm Alman toplumunda görüldüğünü kaydediyor ve “Uzun vadeli sonuçları unutmamak gerekir. Zira hepimiz Almanya’da obez sayısının giderek artmasından şikâyet ediyoruz. Almanya’da erkeklerin yüzde 54’ü, kadınların da yüzde 48’i aşırı kilolu. Çocuklara bakıldığında ise okula yeni başlayan çocukların yüzde 10’u şişman. Eğer bu sağlıksız beslenme alışkanlıkları yıllarca sürdürülürse, yani fazla yağ, karbonhidrat, tuz tüketimine devam edilirse, o zaman diyabet, kalp ve dolaşım rahatsızlıklarının bir halk hastalığına dönüşmesi bizi şaşırtmasın. O nedenle bu duruma karşı önlem almak zorundayız” şeklinde konuşuyor. (Deutsche Welle Türkçe)