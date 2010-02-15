Çocuk gelinlerin intiharı

T24 - Güler 13 yaşında kendini astı. 15’indeki Ülkü silahla canına kıydı. 19 yaşındaki Elfesiye fare zehiri içti. Hepsi de evliydi.



Taraf gazetesinin haberine göre gazete ve televizyonlar, önceki gün Muş’un Bulanık İlçesi’nde imam nikahlı eşiyle yaşadığı evin yatak odasında kendisini asarak intihar eden 14 yaşındaki H.Ü’nün haberine yer verdi.





Kendisinden beş yaş büyük biri ile iki ay önce evlendirilen H.Ü’nün yaşıtları gibi okula gitmesi gerekirken, zorla evlendirilmesi ve hemen arkasından intihar etmesi, akıllara küçük kızın kaderini paylaşan diğer çocukları getirdi. Çocuk yaştaki evliliklerin kaynağında, toplumdaki “namus” anlayışının olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu evliliklerinde kanunda suç olduğunu söyledi. Öte yandan Türkiye’de çocuk yaşta evlendirildikten sonra intihar eden kız çocuklarından bazıları şöyle: Güler 13 yaşında iple, Nezihe 17 yaşında ateşli silahla, Aynur 14 yaşında iple, Ülkü 15 yaşlarında ateşli silahla intihar. Nüfus cüzdanı olmayan 19 yaşlarındaki Elfesiye ise fare zehiri içerek intihar etti.



Asıl sorun ‘Namus’ anlayışında





Erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili çalışmalar yapan Uçan Süpürge Vakfı’nın Genel Sekreteri Selen Doğan’a göre sorunun kaynağı toplumdaki ‘Namus’ anlayışı... Çocuk yaşta evlendirilmenin toplumdaki evlilik algısıyla ilgili olduğunu söyleyen Doğan, “Kız çocuğunu bir an önce babanın kontrolünden kocanın kontrolüne geçilmesi anlayışı hakim. Ekonomik olarak da sıkıntılar yaşayan aileler bu anlayışla daha çocuk yaşta olan kız çocuklarını zorla evlendirerek kendilerine kaynak yaratıyorlar” dedi.



Devlet eylem planı hazırlamalı





Kız çocuklarının, ‘namus’ ya da benzeri nedenler bahane edilerek eğitimlerinden de uzaklaştırıldığına dikkat çeken Doğan, çocukların psikolojilerinin de bozulduğu söyledi. Uçan Süpürge Vakfı olarak son beş senedir “zorla evlilikler” ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Doğan “Bundan üç yıl önce İç Anadolu’da bir proje başlattık. Nevşehir’in bir köyünde 12 yaşında okula giden çocukların oluşturduğu bir sınıf vardı. Bu kız çocuklarının hepsi nişanlıydı. Aksaray’dan Kayseri’den evlilik için Avrupa’ya gönderilen çocuklar vardı. Bu da gösteriyor ki sorun sadece Doğu ve Güneydoğu sorunu değildir” dedi.



Erken yaşta zorla evliliğin önüne geçilmesi için devletin bir an önce eylem planı hazırlaması gerektiğini belirten Doğan, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin de konuyla ilgili çalışmalar yapmasının önemine dikkat çekti.