Çocuk gelinlere karşı fetva

Her dört kadından birinin 18 yaşına basmadan evlendiği Endonezya'da kadın ulemalardan evlilik yaşının yükseltilmesi için çağrı geldi.

Cirebon'da üç gün süren bir kongrede bir araya gelen kadın ulemalar, evlilik yaşının kız çocuklarında 16'dan 18'e çıkarılması için ilk kez fetva yayınladı.

Fetva ile Endonezya hükümetinden evlilik yaşı konusunda ciddi bir çalışma yürütmesi istendi. Erken yaşta evliliğin kız çocuklarının eğitim hakkını elinden aldığına dikkat çekildi.

Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kadın ulemaların da onay verdiği fetvanın yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak hükümet üzerinde baskıyı artırması açısından önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) fetvadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Endonezya hükümetinden kadın haklarının artırılması ve kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için harekete geçmesini istedi.

Endonezya'daki kadın hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları evlilik yaşının yükseltilmesi için daha önce çok sayıda kampanya yürüttü. Fakat bu kampanyalardan bir sonuç alınamadı.

Endonezya'nın çocuk gelinleri

Endonezya'da 1974 yılından bu yana yürürlükte olan yasaya göre evlilik için yasal yaş sınırını 21. Ancak ailelerin rızası ile bu yaş sınırını düşürmek mümkün. Mahkemelerden alınan izinle kız çocuklarında evlilik yaşı 16'ya kadar indirilebiliyor.

UNICEF verilerine göre, Endonezya'da her dört kadından biri 18 yaşına basmadan evlilik yapıyor. Çocuk yaşta evlilikler, ülkede sıkça görülen hamilelik sonucu ölümlerin de başlıca nedeni olarak görülüyor.

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