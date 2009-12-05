Çocuk gelinler raporu hazır

Erken evliliklerin önlenmesi için aylardan beri çalışan TBMM Komisyonu, raporunu tamamladı.



Raporda, erken evliliklerin önlenmesi için zorunlu eğitimin 13 yıla çıkarılması, ‘Hz. Ayşe 17 yaşında evlendi’ diye hutbe ve vaazların verilmesi, resmi nikâhsız dini nikâh kıyan imama ceza uygulanması önerildi.



Kamuoyunda “çocuk gelinler” olarak bilinen erken evliliklerin önlenmesi için aylardan beri çalışan TBMM Komisyonu’nun tamamlanan raporunda, erken evliliklerin önlenmesi için zorunlu eğitimin okul öncesi de dahil 13 yıla çıkartılması önerildi. Devlet yetkililerinin erken evliliklerinin sakıncalarını anlatan konuşmalar yapmasını isteyen komisyonun diğer önerileri ise şöyle:



Hz. Ayşe hutbesi



“Erken evliliklerin önlenmesi için ihbar hattı kurulacak. Kampanya için köylerde muhtarlardan, okulda öğretmenlerden, camide imamlardan, kışlada askerlerden yararlanılacak. Türkiye’deki her 4 evlilikten birinin çocuk gelinlerden oluştuğunu saptayan komisyon okuma yazma bilmeyen kadınlar için “kadın okuları” önerdi.



Hutbe ve vaazlarda Hazreti Peygamberin, Hazreti Ayşe ile 14 yaşındayken evlendiği iddialarının yanlış olduğu Ayşe’nin evlenirken 17 yaşında olduğu tezi işlenecek. Çalışmalarda anne ve babanın küçük kızlarını evlendirmelerine rıza göstermelerinin “suça azmettirme” kapsamına girdiği işlenecek ve mahkemelerde bu konuda verilen cezalar, kampanyalarda kullanılacak. Başbanlığı Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık’ın yaptığı komisyonun 55 sayfalık rapor bir gerçeği gözler önünü serdi. TÜİK’de 17 yaşın altındaki evliliklere ilişkin veri olmadığı ortaya çıktı.



İmamlara ceza



Sadece resmi evlilikleri kayda alan TÜİK’in, çoğu imam nikahla yapılan erken evliliklere ilişkin kayıt tutması istendi. Komisyon raporunda resmi nikahı olmayanlara dini nikah kıyan imamlara verilen cezalar konusunda da kampanya yapılması önerildi. TCK’nın 230’uncu maddesine göre bu kişilere 6 aya kadar hapis cezası veriliyor.