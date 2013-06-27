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Yaşam

18 yaşını doldurmadan evlenen kız çocuğu sayısı son 3 yılda 130 bin oldu

İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre; 18 yaş altında evlenenlerin toplam sayısı 134 bin 629 oldu

27 Haziran 2013 15:25

 

Son 3 yılda Türkiye'de 18 yaşını doldurmadan evlenen kız çocuğu sayısının 130 bine ulaşması üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu kapsamda 15 bin aileyle görüşecek. Bakanlık, konuyla ilgili sosyolojik bir analiz yapacak.

İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre; 18 yaş altında evlenenlerin toplam sayısı 134 bin 629 oldu.

18 yaşını doldurmadan evlenen erkek sayısı 5 bin 763 iken, kız çocuklarında bu sayısı 128 bin 866 olarak tespit edildi.

Yani reşit olmadan evlendirilen kız çocuklarının sayısının erkek çocukların sayısından 20 kat daha fazla.

Bakanlığın rakamlarına göre, son üç yılda 130 bine yakın çocuk gelin vakası var.

Çocukların belli bir yaşa kadar okutulduktan sonra evlendirildiklerini vurgulayan Kadın Statüsü Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek, “Erken yaş evlilikleri insan haklarına, kadın haklarına ve çocuk haklarına aykırı olduğu değerlendiriliyor” dedi.

Genç yaştaki evliliklerin eğitim ve ekonomik seviyeyle değişen bir olgu olduğunu ifade eden Gevrek, “Ailelerin farkındalığını ve eğitimini artırmamız gerekiyor, toplumun farkındalığını artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kız çocuklarının 18 yaşını doldurmadan neden evlendiği veya evlendirildiği sorusuna yanıt arayacak. Bu kapsamda yıl içerisinde 15 bin aileyle görüşülecek.

Türkiye'de ilk kez zorla evlendirilen çocuk gelinlerin şiddet görüp görmediği araştırılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yapılacak çalışmayla erken yaşta evlilik sayısını azaltmayı hedefliyor.

 

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