Çocuk gelin oranında Türkiye 2. sırada

T24 - Türkiye'deki çocuk gelinler dünyayı endişelendiriyor. The Guardian gazetesi, yeni bir araştırmaya dikkat çekerek, her yıl dünyada 18 yaş altı 10 milyon çocuğun gelin olduğunu vurguladı. En yüksek çocuk gelin oranının ise, yüzde 17 ile Gürcistan'da ve yüzde 14 ile Türkiye'de olduğunu bildirdi.

İngiliz The Guardian gazetesine göre, yardım kuruluşları dünyayı her yıl 10 milyon çocuğun gelin olduğu konusunda uyarırken, Plan UK'nin yayınladığı raporda, İngiltere'nin 18 yaşının altında zorla evlendirilen kızların oranının düşürülmesinde yardım etmesi gerektiğini söyledi.



Avrupa'nın da sorunu

Raporda, erken ve zorla evlendirme oranının Avrupa'da da yüksek olduğu belirtilerek, bu oranın en yüksek yüzde 17 ile Gürcistan'da ve yüzde 14 ile Türkiye'de olduğuna dikkat çekiliyor.

Ayrıca, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Asya'nın bazı kısımlarındaki gelişmekte olan ülkelerde, 18 yaş altı çocukların üçte birinin ve 15 yaş altı kızların yedide birinin evlendirildiği ifade ediliyor.



Yasak olsa da görmezlikten geliniyor

Plan UK, İngiltere ve Fransa'da yetişkinlerin en az yüzde 10'unun 18 yaşının altında evlendiğini belirterek, erken evliliğin küresel bir endişe olduğunu vurguluyor.

Haberde, 18 yaş altı evliliğe izin verilmesine Birleşmiş Milletler toplantılarında karşı çıkıldığı ve uygulamanın birçok ülkedeki yasadışı olduğu belirtilerek, "Ancak diğerleri görmezlikten geliyor, özellikle fakir toplumlarda" ifadelerine yer veriliyor.



Çocuk suistimali

Genç annelerin çocuklarının da büyük risk altında olduğu belirtiliyor. 18 yaşının altında olan bir annenin bebeğinin ilk doğum gününden önce ölebilme ihtimalinin yüksek olduğunun uyarısını yapan gazete, Plan'ın İngiltere yöneticisi Marie Staunton'un çocuk evliliğinin çocuk suiistimali olduğunu söylediğine dikkat çekiyor.



