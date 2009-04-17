Çocuk Filmleri Festivali, Urfa ve Mardin'de

Festival, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şanlıurfa ve Mardin'deki çocuklarla buluşacak.



Garanti Bankası ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğinde düzenlenen 'Garanti Mini Bank 6. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şanlıurfa ve Mardin'deki çocuklarla buluşacak.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ilk defa geçen yıl gezici hale getirilerek Ankara ve İzmir'de sinemaseverlerle buluşan festival, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa ve Mardinli çocuklarla bir araya gelecek.



Festival kapsamında 'Parti Tırtılları', 'Çizgi Kahramanların Maceraları', 'Eyvah Büyüyorum', 'Hayvanlar Alemi', 'Oyun Bahçesi' ve 'Miniklere Masallar' filmleri, 24-27 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa Emek Sineması'nda, 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Mardin'de Sinemardin Sinema Salonu'nda ücretsiz gösterilecek.

