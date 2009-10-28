'Çocuk Filmleri Festivali' bu yıl rengarenk

İstanbul ve İzmir'de minik sinemaseverler ile 7. kez buluşacak olan "Uluslararası İstanbul Çocuk Filmleri Festivali" bu yıl 6-19 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleşecek.Beykent Üniversitesi'nin Beylikdüzü'nde bulunan "Beykent Üniversitesi Sanat Merkezi" de festival mekanlarından biri olarak 13 gün boyunca çocuklara ev sahipliği yapacak. Rengarenk görüntüleriyle hem çocukları hem de içindeki çocuğu yaşatanları beyaz perdeye hayran bırakan festival boyunca 25 ülkeden film gösterime girecek. İki çılgın kuklanın hikayesinden Afrikalı küçük bir çocuğun hayatına, gizli bir deney için çalışan 10 yaşındaki Frederike ve Fabian'in arkadaşlarını ışınlamak istemelerinden, pek de zeki olmayan itfaiye eri Bob ve erkeksi tavırlarıyla tanınan küçük kız Kika'nın hayatına kadar uzanan birçok farklı film, Uluslararası İstanbul Çocuk Filmleri Festivali'nde izlenebilecek. Çocukların sinema kültürüyle tanıştıkları festivalde; pedagoglar tarafından onaylanan 67 eğlenceli ve eğitici film, 3 yaş ve üzeri tüm çocuklara özel olarak Beykent Üniversitesi Sanat Merkezi'nde beyazperdeye yansıyacak.Festival kapsamında yer alan, Kolombiya'dan Çek Cumhuriyeti'ne, Hindistan'dan Amerika'ya kadar uzanan ilgi çekici başyapıtlar birçok uluslararası ödüle sahip.