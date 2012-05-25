Çocuk felcine karşı küresel plan

Kuruluş, çocuk felcinin hala salgın olarak ortaya çıktığı Nijerya, Pakistan ve Afganistan'da aşılama çalışmalarına hız verilmesi kararı aldı.

Uzmanlar, birçok ülkede kökünden kazınan hastalığın "intikam alır gibi geri dönebileceği" uyarısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çocuk felcinin "taşma noktası"nda olduğunu bildirdi.

Afrika'da çocuk felci salgınları başgösterirken, Tacikistan ve Çin'de son on yılın ilk vakaları ortaya çıkmaya başladı.

Örgüt, çocuk felcine karşı kampanya sorumlusu Bruce Aylward, son 24 ayda üç kıtada - Avrupa, Afrika ve Asya - korkutucu oranda çocuk felci vakalarına tanık olunduğunu ve yetişkinleri etkileyen bu salgınların bazısında hastaların yarısının öldüğünü bildirdi.

Aylward, çocuk felcini yeryüzünden kaldırma girişimi başarılı olmazsa hastalıkta büyük bir patlama beklediklerini ve bunun sonuçlarını bugünden tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.



'Yılda 200 bin çocuk felç kalabilir'



Acil kategorisine alınan bu girişim ile aşısız bütün çocukların tek tek tespit edilerek aşılanması hedefleniyor.

Ancak Aylward, 950 milyon doları bulan açıkla ifade edilen finansman sorunu nedeniyle aşı kampanyasını bazı ülkelerde durdurmak zorunda kaldıklarını belirtti.

WHO üyesi ülkeler bu hafta Cenevre'de toplanarak çocuk felcinin "kamu sağlığı açısından acil durum" kategorisine alınıp alınmaması konusunda oylamada bulunacak.

Örgüt, bu konuda harekete geçilmemesi durumunda, her yıl dünya çapında 200 bin çocuğun felç kalacağını tahmin ediyor.

BBC Cenevre muhabiri Imogen Foulkes, aşı programı sayesinde başta Hindistan olmak üzere bazı ülkelerde çok büyük gelişme kaydedildiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, son bir yaygın aşı kampanyasıyla hastalığın yeryüzünden tümüyle kazınmasının mümkün olduğunu vurguluyor.



Pakistan'da çok yaygın



Dünyada en fazla çocuk felci vakası Pakistan'da görülüyor.

2011 yılında 200 bin çocuğun bu hastalıktan dolayı felç kaldığı ve bunun son 15 yılın en büyük rakamı olduğu belirtiliyor.

Pakistan'daki virüs Afganistan ve Çin'e de sıçrayarak bu ülkelerde de salgınlara yol açtı.

Pakistan hükümeti çocuk felcini ulusal acil durum olarak niteleyip 88 bin sağlık görevlisini 33 milyon çocuğu aşılamakla görevlendirdi.

BBC'den Orla Guerin, bazı din adamlarının itirazlarının ve Usame Bin Ladin'in yerinin tespit edilmesi amacıyla CIA'nin Abbotabat kentinde başvurduğu sahte aşılama girişiminin, bu kampanyaya olumsuz etkide bulunduğunu bildiriyor.

(BBC Türkçe)