Çocuk ekranında ‘eşeğe taciz görüntüsü' tartışması: Sosyal medyada yayıldı, TRT yalanladı

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Maysa Ve Bulut isimli çizgi filmdeki görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülere yönelik yapılan yorumlarda, bir kişinin eşeğe cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Konuya ilişkin olarak TRT Çocuk'tan yapılan açıklamada, "Maysa ve Bulut’ta görüntünün üzerine yağmur efekti hissi vermek için karartma, esinti ile YouTube'daki çözünürlüğün düşük olması sahnenin flulaşmasına neden olmuştur" denildi.

Programın yapımcılığını üstlenen Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'ndan yapılan açıklamada da, "Yapımcılığını üstlendiğimiz 'Maysa ve Bulut' yapımıyla ilgili sosyal medyada kötü niyetli bir kampanya başlatılmıştır. Büyük bir sorumluluk ve hassasiyetle gerçekleştirdiğimiz animasyonla ilgili her türlü eleştiriye açığız. İyi niyetle eleştiriler yapıldığında, hataları veya yanlış anlaşılabilecek şeyleri en kısa sürede düzeltmekteyiz. Ancak bu son olayda, hakarete varan yorumlar ve art niyet karşısında sorumlular hakkında yargı yoluna başvurulacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

TRT Çocuk söz konusu sahnenin orjinal görüntülerini yayınladı

TRT Çocuk'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadele yer verildi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir."