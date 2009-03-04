Çocuk eğitiminde tutarlı olmak önemli

Çocuğunuzu eğitirken disiplinli ve tutarlı davranmanız son derece önemlidir. Eğer fazla sıkı ya da gevşek tutumlar sergilerseniz çocuğunuz, nasıl davranacağını bilemez ve olumsuz tepkilerde bulunur. Anne-babası olarak önce kendi içinizde tutarlı olmalı sonrasında da çocuğunuza, doğru disiplin eğitimini vermelisiniz.



Anneyiz Biz dergisinde yer alan haberde, disiplinin önemli ilkeleri anlatılıyor.



Disiplin için önemli ilkeler



• Tutarlılık disiplin için en önemli ilkelerden biridir. Çocuğunuzun uygun olmayan bir isteğine birkaç kez "Hayır" dedikten sonra sonunda "Evet" diyorsanız, çocuğunuz ısrar etmesinin işe yaradığını öğrenecektir.



• Eşinizle sözbirliği ve işbirliği içerisinde olmanız, disiplin için gereklidir. Çocuğunuza "Dışarı çıkmadan önce oyuncaklarını topla." dediğinizde, eşiniz "Bırak gitsin, arkadaşları bekliyor." diyorsa çocuğunuz işine gelen kuralı dinleyecektir.



• Davranışlarınızla çocuğunuza örnek olduğunuzu unutmamalısınız. Öğrettiğiniz kuralları kendinizin de sergilemelisiniz. Kardeşine vurduğu için çocuğunu döven bir baba "kimsenin kimseye vurmaması gerekir" kuralını önce kendisi bozmuş olur. Çocuğunuz anne-babasının birbirilerine nasıl davrandıklarını gözlemler. Eşiniz size, sürekli eleştiren ya da alaycı bir şekilde yaklaşıyorsa, çocuğunuzun, kardeşine olumlu ve saygılı davranmasını beklememelisiniz.



Çocuğunuza karşı tutumlarınızı etkileyen faktörler



• Eşinizle birlikte, nasıl bir çocuk istediğiniz konusunda, daha çocuk sahibi olmadan önce kafanızda, hayali bir çocuk kavramı oluşturursunuz. Dünyaya gelen çocuğunuz, beklentilerinize uygun olmadığı takdirde, oluşan kırıklık sonucu, reddetme tavrınız gelişir.



• Toplumun kültürel değerleri, çocuğunuzu yetiştirmeniz konusunda tutumlarınızı etkiler. Çocuğunuzun sayısı, cinsiyeti ve kişilik özellikleri sizi etkiler (Uyaran çocuk anne-babanın dikkatini daha çok çeker, kendisiyle ilgilendirir).



• Bütün bunların dışında, kendi çocukluk yıllarındaki deneyimleriniz, şimdiki tutumlarınızda etkili olabilir. Çocukluk yıllarında kendi anne babasıyla sağlıklı bir etkileşim kuramayan, yeterli sevgi göremeyen bir baba ya da genç kızlık yıllarında aşırı baskı altında büyümüş bir annenin tutumları, bu kötü deneyimler nedeniyle olumsuz olabilir.



• Yine aile içinde eşinizle aranızdaki ilişki, çocuğunuza karşı takınılan tavrı etkileyen bir başka faktördür. Örneğin; eşiyle anlaşamayan, mutsuz bir anne, tüm sevgisini çocuğuna vererek onunla aşırı derecede bütünleşebildiği gibi, tam tersine, saldırgan bir tutuma da bürünebilir.



Bebeğinize, ilettiğiniz en önemli etken sıcaklık, rahatlık ve yakınlıktır. Doğumdan sonraki birinci yılda bebeğinizin ilk cinsel duyguları, yıkanma ve altının değiştirilmesi sırasında ortaya çıkar. Bebek bezinin genital bölgedeki baskı ve hareketi, bebeğinizin hoşlandığı haz verici duyumsamalardır. Bebeğiniz el ve kol hareketlerini daha iyi kontrol edebilecek kadar, büyüyünce, kazara cinsel organına dokunabilir ve haz verici bir duygunun yeniden yaşanmasını ister. Bu yüzden yeniden cinsel organına dokunmaya çalışır.



Erkek bebeğiniz penislerini çekiştirirken, kız bebeğiniz cinsel organının gizli olması nedeniyle dokunmakta daha güçlük çeker. Bu nedenle kız bebeklerde cinsel organlarına dokunma daha az görülür. Bu, erken cinsel ilgiden rahatsız olabilir ve bunun anormal olduğundan endişelenebilirsiniz. Oysa bebeğinizin bu davranışı tümüyle doğal, normal ve sağlıklıdır. Cinsel eğitim bu noktada başlar. Sizin tarafınızdan çocuğunuza, şaşırtıcı ve korkutucu olabilecek öfkeli bir tepkinin gelmesi, duygusal gelişimi açısından zararlıdır ve henüz ortaya çıkmamış mastürbasyon için de engelleyici değildir.

