Çocuk duymazsa konuşamaz

Bebekte işitme kaybında erken teşhis önemli

Bebekte işitme kaybı olup olmadığı çoğu zaman fark edilmiyor. Oysa yeni doğan bebeklerdeki işitme kaybının olumsuz sonuç doğurmaması için erken teşhis edilmesi gerekiyor. Yüksek sesleri duyan bir bebeğin daha düşük sesleri duymadığı anne babanın dikkatinden kaçmıyor.Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniği’nden Uzman Eğitim Odyoloğu Ayşenur Küçük Ceyhan, Milliyet Cafe’de yayımlanan haberde, bebekteki işitme kaybının nasıl anlaşıldığını şöyle anlatıyor:“Üç aylık bir bebek, konuşma şiddetindeki seslere, özellikle annesinin sesine tepki gösterir, gürültüde uyanır. Altı aylık bebek, sesin geldiği yöne bakar. Dokuz aylık bir bebek ismi söylendiğinde döner. Bir yaşında artık, konuşmaları dinler, basit komutları anlar, konuştuğu en az bir-iki kelimesi vardır. Tabii bu noktada dikkat çekici gözlem çok önemlidir.Bizim için ailelerden gelen tepki birinci kriter olmasa da ipucu sayılabilir. Bu ipuçlarından yola çıkarak, işitme kaybını çok net yöntemlerle anlayabiliyoruz. Zaten artık hastanelerde bebek doğar doğmaz işitme testi yapılıyor.”Çocuktaki işitme kaybı erken dönemde fark edilmezse, belirli bir yaştan sonra çocuğun normal şekilde konuşamadığını vurgulayan Ceyhan, “Çocuk duyduğu sesleri taklit ederek konuşmaya başlar. Sesleri duymuyorsa konuşma çağına gelince konuşamaz. Yetişkinler, sonradan gelişen işitme kaybında bazı sesleri duymasa da geçmişe dayanarak sesleri tamamlar; ama çocuk bunu yapamaz, onun kelimeleri tam olarak duyması lazım.Ayrıca çocukta belli derecede işitme kaybı olduğunda, konuşmada ses hataları ortaya çıkabilir. O nedenle işitme kaybının erken yakalanıp tedavisinin yapılması gerekiyor. Eğer böyle bir sorundan şüphe ediliyorsa hekime başvurulmalıdır. İşitme cihazı takılması gereken çocuklar olabilir; bunun tespiti gerekebilir” diyor.İşitme azlığı şikâyeti ile gelen çocuklarda, öncelikle nedenin tespit edildiğini belirten Ayşenur Küçük Ceyhan, nedenleri şöyle anlatıyor:“İşitme azlığı orta kulak enfeksiyonlarına bağlı olabilir. O dönemde çocuk eskiden tepki verdiği seslere dönüp bakmayabilir. Enfeksiyon tedavi edilirse problem de ortadan kalkar. Orta kulak iltihabı çok ileri derecede işitme kaybı yapmıyorsa; ama sık tekrarlıyorsa problemdir. Tek kulağın duymadığı vak’alarla da karşılaşıyoruz. Bu durumda çocuk sesin nereden geldiğini ayırt edemez.İşitme kaybı doğuştan ya da sonradan geçirilen bir hastalıkla ilgili de olabilir. Yavaş yavaş geliştiği durumlarda baştan anlaşılmaz. Çocukta böyle ir sorun varsa özellikle gürültülü ortamlarda dikkati dağılmaya başlar. Okula giden çocuklar öğretmenini takip edemez.Aileler çocuklarında okul başarısının düşmesi, arkadaşları ile uyumsuzluk gibi durumlarda işitme kaybı olabileceğini de akıllarına getirmeli. Böyle durumlarda çocuklarda davranış problemi de olabildiğinden psikiyatr desteği de gerekebiliyor.”