Çocuk doktorunun bilgisayarında 1 milyon çocuk pornosu bulundu

İngiltere'de çocuk doktoru Raza Laskar'ın bilgisayarında 1 milyon 200 bin çocuk pornosu fotoğrafı bulundu. Laskar'ın çevrimiçi kütüphanesinde, 15 yaşında bir çocukla cinsel ilişkide bulunma görüntüleri de bulunuyor.

İnternete danışmanlık için ilan verdi

Hürriyet Gazetesi'nin Mirror Gazetesi'nden aktardığı habere göre, 32 yaşındaki çocuk doktorunun internete ilan verdiği de belirtildi. Polis, bu ilanlar ile doktorun kendine kurbanlar yakaladığını açıkladı. Polis, 16 yaşın altındaki 12 erkek çocuğuna danışmanlık teklif edildiğini ancak bu rakamın, telefon ve bilgisayarda bulunan binlerce uygunsuz fotoğrafta yer alan çocukları kapsamadığı belirtildi.

Polis, Laskar'ın internete bin 605 çocuk pornosu resmi yükledikten sonra takibe alındığını ve IP adresinden ev adresinin tespit edilerek yakalandığını açıkladı.