Çocuk doktoruna 14 müebbet





T24 - Amerika’da bir çocuk doktoru 14 çocuğa tecavüz etmekten 14 kez ömür boyu hapis cezası aldı.





Hürriyet'in haberine göre, ABD’de 10 yılı aşkın bir süre boyunca küçük yaştaki hastalarına tecavüz ettiği ortaya çıkan Earl Bradley adlı çocuk doktoru, 14 tecavüz suçlamasından 14 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bradley, ayrıca, cinsel saldırı gibi suçlardan 165 yıl hapis aldı.





Delaware’deki mahkeme kararı açıklanırken yüzünde herhangi bir duygusal tepki ifadesi gözlenmediği bildirilen Bradley, 2009’da 2 yaşındaki bir kızın muayenenin ardından annesine şikayet etmesiyle yakalanmıştı.





Annelerin sevinç gözyaşları







Hakim William Carpenter Jr, “Bir daha asla bir çocuğa zarar verme fırsatın olmayacak. Çocukların, ailelerin güvenlerini yıktın“ dedi. Pedofilin avukatı Dean Johnson ise “Beklediğimiz bir karardı” açıklamasında bulundu. Duruşma sırasında bazı annelerin gözyaşlarına engel olamadığı görüldü.



