"Çocuk doğurmayan kadın yük" diyen milletvekiline tepki

Japonya, çocuk doğurmayan kadınların devlet ve vergi mükellefleri üzerinde bir yük olduğunu öne süren milletvekiline tepki gösterdi. İktidardaki Liberal Demokratik Parti'den milletvekili olan Kanji Kato, cinsiyetçilik tepkileri üzerine özür diledi.

Gazete Duvar'da yer alan ahbere göre Japonya’da bekar kadınların devlet üzerinde bir yük olduğunu öne süren bir milletvekiline tepki yağdı. Kadın vekiller, “Bu cinsel taciz” çıkışı yaptı.

İktidardaki Liberal Demokratik Parti’den milletvekili Kanji Kato, parti üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, yeni evlenenlerin en az üç çocuk yapması gerektiğini savunup, bekar kadınların vergi mükelleflerine yük olduğunu iddia etti. 72 yaşındaki Kato, katıldığı düğünlerde konuşma yapması istendiğinde gelinle damadı en az üç çocuk yapmaya teşvik ettiğini anlatıp, evlenmek istemeyen kadınlara şu ‘nasihatı’ verdiğini söyledi: “Onlara, eğer evlenmezlerse çocuk sahibi olamayacaklarını ve parasının başka insanların çocuklarının vergilerinden ödendiği huzur evlerinde son bulacaklarını anlatıyorum.”

"Tam bir cinsel taciz"

Kato’nun parti üyeleri önünde sarf ettiği bu sözlere tepki gecikmedi. Kato cinsiyetçilikle suçlanırken, Japan Times gazetesinin haberine göre toplantıda olan bir kadın vekil “Bu tam olarak cinsel taciz” tepkisini gösterdi.

İlk başta sözlerinin arkasında olduğunu belirten Kato, tepkilerin büyümesi sonrası özür dilemek zorunda kaldı. Japon vekilin ofisinden yapılan açıklamada, bu sözlerin kadınlara saygısızlık etme amacı taşımadığı, Kato’nun yanlış anlaşılan sözleri için özür dilediği ve bu açıklamayı geri çektiği belirtildi.

Öte yandan, Japonya’daki doğum oranları rekor seviyelere düşmüş durumda. Japonya’da geçen yıl 941 bin çocuk doğdu. Bu, 1899 yılından bu yana kaydedilen en düşük doğum oranıydı. 1 Nisan 2018’de açıklanan verilere göre ise ülkede 15 yaşın altındaki genç-çocuk nüfus 15.53 milyon. İçişleri Bakanlığı, bu verinin geçen yıldan bu yana 170 binlik bir düşüş anlamına geldiğini açıkladı.