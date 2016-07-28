Marina Abramović: Çocuk doğurmak, sanat dünyasında kadınların başarılı olamamasının sebebi!

Sırp performans sanatçısı Marina Abramović, yaşamı boyunca üç kez kürtaj olduğunu çünkü çocuk sahibi olmanın “sanatı için bir felaket” olacağını açıkladı. Abramović çocuk doğurmaya ilişkin "Benim fikrime göre kadınların sanat dünyasında erkekler kadar başarılı olamamasının nedeni bu" dedi.

Kültür Servisi'nin The Guardian'dan referans verdiği haberine göreAbramović, Alman gazetesi Tagesspiegel için verdiği röportajda, sanat dünyasında kadınların çocuklar tarafından zapt edildiğini söyledi:

"Üç kere kürtaj oldum çünkü bunun sanatım için bir felaket olacağından emindim. Bir insanın vücudunda sınırlı bir enerjisi vardır ve ben bölmek zorunda kalacaktım.

"Benim fikrime göre kadınların sanat dünyasında erkekler kadar başarılı olamamasının nedeni bu. Bir dolu yetenekli kadın var. Neden önemli pozisyonları erkekler ele geçiriyor? Basit. Aşk, aile, çocuklar, bir kadın tüm bunlardan fedakarlık etmek istemez.”

69 yaşındaki sanatçı yaklaşık kırk yıldır performans sanatı yapıyor. Abramović, 1974’de gerçekleştirdiği erken dönem performanslarından birinde izleyiciyi çeşitli objeleri kendi bedeni üzerinde denemeye davet etmişti. Bu objeler arasında bir fular ve çiçeklerle birlikte, dolu bir silah da vardı. Sanatçı daha önce verdiği bir röportajda, o performans esnasında “ölmeye hazır olduğunu” söylemişti.

Abramović, Tagesspiegel için verdiği röportajda “Performans ve tiyatro arasındaki fark, tiyatroda kan ketçaptır ve performansta ise gerçektir,” dedi.

Abramović, kocası ve ailesi olmadığı için “tamamen özgür” olduğunu, sanat çalışmaları nedeniyle sık sık seyahat ettiğini ve başka türlü yaşamayı düşünmediğini aktardı:

“Ben sanat eseriyim. Resim gönderemem o yüzden de kendimi gönderirim… Geçtiğimiz sene New York’ta yirmi günden fazla zaman geçirmedim. Havalimanlarında ‘Bavulum nereye gidecek?’ diye düşünmem gerekti.”

Marina Abramović kimdir?

Marina Abramović, 1960'larda ortaya çıkan vücut sanatı akımının (body art) önemli bir temsilcisidir. Abramović performanslarıyla fiziksel ve zihinsel potansiyelin sınırlarını zorlayan ve araştıran bir sanatçıdır. Bir vücut sanatçısı olarak, kendini parçalara ayırmış, kırbaçlamış, buz kütleleri üzerinde vücudunu dondurmuş, psikoaktif ürünler ve hafıza kaybına uğramasına yol açan kas kontrol ürünleri almıştır. Performanslarının birinde alev alan bir perdenin altında boğularak ölme tehlikesi atlatmıştır.