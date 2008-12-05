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Sağlık

‘Çocuk da yaparım, kariyer de’ fasa fiso çıktı

İyi bir eğitim alan ve iş hayatına atılan kadınlar dünya nüfusunun artışını engelliyor.

05 Aralık 2008 02:00

İyi bir eğitim alan ve iş hayatına atılan kadınlar dünya nüfusunun artışını engelliyor. Nasıl mı? Çünkü onlar aile kurmak ve çocuk yapmak istemiyor.

Newyork Rockfeller Üniversitesi’nden ilginç araştırma... Akşam’da yer alan habere göre, ‘Kariyer de yaparım, çocuk da’ diyen kadınlar dünya nüfusunu tehlikeye sokuyor. Araştırmaya göre eğitim alan ve iş hayatına atılan kadınlar dünya nüfusunun artışını ‘hızla’ yavaşlatıyor.

Bugün dünya nüfusu 6.7 milyar civarında. Birleşmiş Milletler (BM), mevcut nüfus artış oranının aynen devam etmesi halinde, nüfusun 2050 yılında 9.1 milyara ulaşmasını beklediklerini belirtiyor. Bu rakam, bir kadının bugün olduğu gibi, ortalama 2.55 çocuk sahibi olduğu dikkate alınarak hesaplanıyor. Ancak araştırmaya göre eğitim alan ve iş hayatına atılan kadınların sayısı arttıkça, dünya nüfusu 2050 yılında beklenen rakamdan 3 milyar daha az olacak.

Prof. Joel Cohen’e göre eğitim sahibi kadınlar iş hayatına atıldıktan sonra çocuklarının hayatta kalma koşullarını geliştiremiyor, kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarına önem vermiyor.

Dünya nüfusu tehlikede

Araştırmayı yürüten Prof. Joel Cohen, “Kadınlar okula gidince daha az çocuk yapıyorlar” iddiasında bulunarak “Okula gitmek, kadınların kapasitesini artırırken, doğurganlıklarını kontrol altına almalarına neden oluyor. İşte bu yüzden ilerleyen yıllarda nüfus artışında önemli ölçüde azalma olacak” dedi.

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