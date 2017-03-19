Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Kılavuzu çıktı

Osman Azad Kazan, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Erdoğan, Psk. Toğrul Salamzade, Kln.Psk. Pınar Kaya Döşlü ve Tuğba Aksungur tarafından hazırlanan “Newspdr Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Kılavuzu” Legal Yayıncılık’tan çıkarak raflardaki yerini aldı.

Yazarları tarafından kitap şöyle anlatıldı:

“Bu eser, mağdur çocukların çevre baskısından nasıl kurtarılacağına, olayın nasıl anlaşılacağına, hukuki olarak failin sorumluluğunun nasıl belirleneceğine ve failin karşılaşacağı yaptırımın ne olduğuna, mağdur çocuklara hangi adımların fayda sağlayacağına, cinsel istismarın psikolojik ve hukuki boyutlarda nasıl açıklandığına ışık tutmaktır.Teorik bilgilerin yanı sıra vaka ve analizleriyle örnek olayların açıklanması, inceleme konumuzun uygulamada somutlaşmasını ve kitabın rehber niteliğinde olmasını sağlamaktadır.”