Çocuk cezaevindeki cinayette sanık müdür konuştu: İstenmeyen, üzücü bir olay!

Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’nde, 15 yaşındaki Onur Önal’ın, koğuştakiler tarafından dövülerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan dönemin cezaevi müdürü Naci Yıldız, dün ilk kez yargıç karşısına çıktı. Halen Sivas Açık Cezaevi Müdürü olan Yıldız, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında, “15 yaşında bir gencin bu şekilde ölmesi beni üzdü. Kabul edilecek durum değil. Maalesef insan hayatında çoğu zaman böyle istenmeyen, üzücü olaylar söz konusu olmaktadır” dedi.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre; personele disiplin cezası vermemekle suçlandığını ancak vicdanının rahat olduğunu belirten Yıldız, “Bilirkişi de olayın personel eksikliği ve teknik aksaklıklar nedeniyle yaşandığını belirtmiştir. Hakkımda, gazetede haber olmasından sonra dava açıldı” dedi. Onur’un koğuşunun üç kez değiştirildiğini dile getirerek, son koğuşuyla ilgili değiştirme talebinin olmadığını söyledi. Anne Nurcan Önal, Yıldız’a “Onur’un koğuşunun değiştirildiğine inanmıyorum. 40 aydır cezaevindeyim. Oralarda neler yaşanıyor biliyorum” diye tepki gösterdi.

Maltepe’nin ikinci müdürü, sanık Suat Karhan da o gece yıllık izinde olduğun belirterek, “Disiplin cezası verilmedi. Delil yokluğundan böyle kanaat oluşmuştur. İdari bir karardır. Vicdani bir karardır” dedi. Sanıkların avukatı Gizem Gençoğlu ise müvekkilinin kurban edilmek istendiğini savunarak, “Ceza yargılamasının amacı kamu vicdanını rahatlatmak değil” dedi. Nurcan Önal’ın avukatları Gülizar Tuncer ve Selmin Cansu Demir, itiraz ederek “Ceza yargılamasının amacı tam da budur. Biz cellat değiliz, hukukçuyuz. Kurban aramıyoruz ama kurbanların avukatlığını yapıyoruz. Onur’dan sonra da cezaevlerinde çocukları ölmeye devam ediyor” dediler.