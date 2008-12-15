Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)



Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)



Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Boğa21 Nisan – 21 MayısEn Çok Sevdigi Söz :"BENİM!"İyi Olduğu Konular : Sabırlı, dayanıklı, azimli, merhametliZor Alanlar : İnatçı, sahipleniciBoğa burcu çocuğunu istemediği birşeyi yapmaya zorlamak hatadır. Size neyi yapmak isteyip istemediğini anlatıncaya kadar da inatla direnecektir. İstemediğini yemeyecek, istemediğini giymeyecek, istediği ile oynacak, istediği zaman uyuyacaktır. Bu söz dinlemeyen inatçılığı kırmak için en iyi silahınız sevgi ile ona sarılmak ve onu bol bol öpmek olmalıdır. Boğa burcu çocuğu sevgi gösterilerinden çok hoşlanır. Kendini güvende hissetmesi için bunlara ihtiyacı vardır.Çok küçük yaştan itibaren gözlemlenebilen bu inatçılığına ve sahiplenici özelliğine karşı ona paylaşmanın güzelliğini sabırla ve nazikçe anlatmak size düşüyor. Karşınızda azimli, dediğinden dönmeyen, sahip olduklarını koruyan, aynı zamanda hatalarından ders çıkarmayı çok çabuk öğrenen bir çocuk var. Bunu iyi değerlendirmelisiniz.Boğa çocuklarının genelde güzel sesleri veya iyi kulakları olur. Sanata yatkındırlar. Onlara renkli boyalar, müzik aletleri ve yaratıcılıklarını destekleyici oyuncaklar almak faydalı olacaktır.