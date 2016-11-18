"Çocuk bile yapamıyorsun, nonoş!" diyen eşine boşanma davası açtı

Eşi tarafından, iktidarsızlıkla suçlanıp " Çocuk bile yapamıyorsun, nonoş" sözleriyle hakarete uğradığını ifade eden adam, 9 yıllık karısına boşanma davası açtı. Eşi R.B de iddiaların asılsız olduğunu ve kocasının kendisini başka bir kadınla ilişkisi olduğu için boşanmak istediğini öne sürdü.

Sabah gazetesinin haberine göre, özel bir şirkette çalışan F.B., kendisini iktidarsız olmakla suçladığı 9 yıllık karısı R.B.'ye boşanma davası açtı. F.B., "Sen adam mısın? Çocuk bile yapamıyorsun, nonoş. Sen erkek değilsin" sözlerinin gururunu kırdığını söyledi.





Kayınvalidesine anlattı





F.B. ile R.B. 9 yıl önce İstanbul'da evlendi. Tıbbi sorunları olan R.B. düşük yaptı ve tarafların çocuk yapma girişimleri her defasında sonuçsuz kaldı. Çocukları olmadığı için evlilikleri yıpranan çift bir süre sonra da ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. R.B., çocuk sahibi olamamanın faturasını kocasına kesti. Hatta eşine, "Sen adam mısın? Çocuk bile yapamıyorsun, nonoş. Sen erkek değilsin" diyerek onur kırıcı sözler söyledi. Ekonomik sorunlar için ise, "10 yılda bir halt edemedin, bir işi beceremiyorsun" sözlerini sarfetti. Bununla da kalmayıp yatak odası sırlarını kayınvalidesiyle paylaşıp eşinin iktidarsız olduğunu ifade etti.

"İlişkisi var"





Karısı tarafından küçük düşürüldüğünü belirten F.B., gururu kırıldığı gerekçesiyle yataklarını ayırdığı eşini bırakıp bir arkadaşında kalmaya başladı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açan F.B. gururunun incindiğini ifade ederek, tazminat ve nafaka ödeme gücünün olmadığını belirtti ve boşanmalarına karar verilmesini istedi. R.B. ise iddiaların asılsız olduğunu ve eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğu için boşanmak istediğini öne sürdü.