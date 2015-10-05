Çocuk bedenler kıyıya vuruyor, insanlık boğuluyor!

Yunanistan’a geçmeye çalıştıkları teknenin batması sonucu cansız bedeni kıyıya vuran 4 yaşındaki Aylan Kurdi dünya çapında yankı uyandırsa da küçük çocukların bedeni kıyıya vurmaya devam ediyor. Yunanistan’ın İstanköy Adası’ndaki bir plaja, 3 yaşında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğunun bedeni vurdu.

İstanköy Adası’nda yayın yapan ’www.kosnews.gr’ adlı sitenin haberine göre, bugün saat 09.00 sıralarında, İstanköy şehir merkezine yakın bölgedeki Lampi Plajı’na 3 yaşlarındaki bir erkek çocuğunun cesedi vurdu. Çocuğun cesedi, İstanköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, çocuğun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

Turgutreis açıklarında 35 kaçak kurtarıldı



Bir gün önce da Kos’taki bir plaja bir bebek cesedi vurmuştu. Ayrıca bu gece; Suriye, Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 35 kişi, üç ayrı bot içinde Turgutreis açıklarında yakalandı.