Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)



Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)



Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Başak24 Ağustos – 23 EylülEn Çok Sevdiği Söz :"BENIM GİBİ YAPIN"İyi Olduğu Konular : Akıllı, düzenli, mükemmeliyetçiZor Alanlar : Seçici, fazla titiz, kavgacıBaşak çocuğunun rutinleri onun için çok önemlidir, yemeğini yiyeceği, banyosunu yapacağı, oyun oynayacağı saatlerin belli olması gerekir.Bu akıllı, dikkatli ve aktif çocuk sakinliği ve nazik olmayı da çok iyi becerir. Çocukluktan itibaren sorumluluk sahibidir ve sık sık ona ne kadar büyüdüğünün hatırlatılması çok hoşuna gider.Ebeveynleri onun için çok önemlidir ve devamlı onları örnek alır. Becerikli ve pratik küçük Başak burcu her zaman dikkate alınmayı ve kendi ayakları üzerinde durabildiğini ispatlamayı ister.Küçüklüklerinden itibaren düzenli olmaları dikkat çekicidir ve bu sadece hayat boyu üstlenecekleri düzenleme ve organize etme görevinin bir başlangıcıdır. Fakat dikkat edin bu organizasyon görevi hükmetmeye dönüşmesin.Onlara bir şeyi bir kere söylemeniz yeterlidir, hatalarını tekrarlamazlar, hatta bu hatayı kolaylıkla gurur meselesi yapabilirler.Kıyafetlerinde de uyumlu olmayı seven küçük Başak’ı bu konuda destekleyin, böylece kendi stillerini bulacaklardır.Kimi Başak çocuğu yabancılara karşı çekingen olsa da, yakın bulduklarına sevgilerini göstermeyi ihmal etmezler. Zamanla sizin en iyi arkadaşlarınızdan birisi olacağına şimdiden emin olabilirsiniz.