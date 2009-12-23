'Çocuk balonla havalandı' faturası 42 bin dolar

ABD'de reklam için oğullarının balonla havalandığını söyleyen çift, ceza olarak 42 bin dolar ödeyebilir.

Avukat David Lane, balonla havalandığı söylenen, ancak evin çatısından çıkan 6 yaşındaki Falcon'u "kurtarma operasyonunun" masrafı olarak Richard Heene ve eşi Mayumi'nin 42 bin dolar ödeyebileceğini belirtti.

Kamu düzenini bozmak ve yetkililere yalan söylemekle suçlanan Richard Heene ve Mayumi Heene'in avukatı Lane, çiftin bu cezayı ödeme durumunun bulunmadığını da söyledi.

Babasına ait helyum dolu bir balonla havalandığı söylenen 6 yaşındaki Falcon Heene, ABD'de gündeme oturmuştu, ancak bölgede güvenlik güçlerinin sürdürdüğü arama çalışmaları sırasında çocuk, evlerinin çatı katındaki gizlendiği yerden çıkmıştı. Balon, havalandıktan yaklaşık 2 saat sonra 80 kilometre uzakta içindeki gazın kaçması nedeniyle yere inmişti.

CNN'in olayın ardından aileyle yaptığı röportaj sırasında baba Richard'ın ''Neden olduğun yerden çıkmadın?'' sorusuna Falcon, ''Bunu şov için yaptığımızı söylediniz'' yanıtını vermişti.

Mahkemenin çiftle ilgili kararını yarın açıklaması bekleniyor.