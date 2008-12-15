Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)



Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)



Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Balık19 Şubat - 20 MartEn Çok Sevdiği Söz :"İNANIYORUM!"İyi Olduğu Konular : Hassas, sevgi dolu, nazik, algısı kuvvetliZor Alanlar : Kararsız, kolay kafası karışır, belirsizHassas ve nazik Balık burcu çocuğu evinizi sevgi ile doldurur. Bu hayalperest çocuğun sevgiye, ilgiye ve desteğe çok ihtiyacı vardır; aksi takdirde hırçınlaşabilir.Minik Balık’ı, akşamları içini rahatlatacak masallar anlatıp, sakin bir ninni ile uyutmayı ihmal etmeyin. Ancak unutmayın masallarda anlattığınız perilerin ve hayaletlerin varlığına uzun bir süre inanacaktır.Onunla günlük rutinleri pek tutturamazsınız, istediği zaman yemek yemek, istediği zaman uyumak ister ve saatin bütün bunlara karar vermesini de pek anlayamaz.Her şeyi iç güdüleri ve algıları ile öğrenmeyi tercih eden Balık burcu çocuğunu okul kuralları da bir süre sonra sıkmaya başlayacaktır.Disiplini düşük dozlarda ve sabırla verirken, yaratıcılığını ve hayal gücünü zedelememeye özen göstermelisiniz.Bu yaratıcı çocuğun ileride rüyalarını gerçekleştirebilmesi için şimdiden oyunculuk, kısa hikaye ve şiir yazmak, resim yapmak gibi sanata yönelik aktivitelerini destekleyin. Böylece kırılgan ve nazik Balık burcu çocuğu ileride güvenilir, sevgi dolu ve sempatik bir yetişkine dönüşecektir.