Çocuk bakımevindeki fuhuşa 3 gözaltı

Taksim'deki, cinsel istismara uğrayan çocukların barındığı bir bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezinde kalan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kurumun eski müdürü ile iki müdür yardımcısı gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Taksim'deki merkezde kalan kız çocuklarına, merkezde görevli yöneticiler tarafından fuhuş yaptırıldığı" ihbarı üzerine, yaklaşık bir yıl önce teknik takip ve istihbarat çalışması başlattı. Polisin çalışmasında, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezinin müdürü A.K'nın, yaşları 10 ile 17 arasında değişen kız çocuklarının erkeklerle para karşılığı ilişkiye girmelerine aracılık ettiğinin belirlendiği iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün durumu bildirdiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, hakkında idari soruşturma başlattığı A.K'yı açığa aldığı, Taksim'deki merkezi de 2 ay önce kapattığı öğrenildi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün merkezin müdürü A.K ile olayla ilgileri olduğu ileri sürülen 2 müdür yardımcısını gözaltına aldı.