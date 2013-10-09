Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk barınma merkezinde fuhuş yaptırıldığını doğruladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Taksim'de bir rehabilitasyon merkezinde küçük yaştaki kızlara yöneticiler tarafından fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık ilgili kolluk birimleri ve idari mercilerin harekete geçirildiğini, adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Bakanlığın kapattığı Taksim Çocuk Bakım Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde, cinsel istismara uğrayan çocuklar barınıyordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Nitekim bu kuruluş Bakanlığımızca kapatılmış ve bina sosyal hizmet merkezine dönüştürülmüştür" ifadeleri yer aldı. Kuruluş yöneticilerinin müfettişin teklifi sonucu görevden uzaklaştırıldığı, hizmet alımı yoluyla görevlendirilen personelin kuruluşla ilişiği kesildiğinin belirtildiği yazılı açıklama şöyle:

"Bu konudaki idari soruşturmaya Bakanlık müfettişlerince devam edilmektedir. Soruşturma sonucu ihtiyaç duyulması halinde alınanlara ilave tedbirler ayrıca alınacaktır. Bu konuda en ufak bir tereddüte mahal yoktur. Bakanlığımız her zaman çocuğun üstün yararını düşünmektedir. Çocuklarımızın ihmal ve istismarına yönelik en küçük ihbar ve ihtimali dahi titizlikle değerlendirmekte ve gereğini yapmaktadır."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise twitter hesabından konuya ilişkin 5 parça halinde yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Taksim’deki Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezine mahkemelerce teslim edilen çocukların fuhuşa sürüklendiği bilgisi ulaşınca hemen müdahale ettik ve konuyu Savcılığa yansıttık. Uzun süre konu takip edildi. Aile bakanlığı olarak bu konuda sorumluluğu olabileceğini düşündüğümüz kuruluş müdür ve iki yardımcısını açığa aldık. Çocukların yerini değiştirdik. Aile bakanlığı olarak korumamız altındaki çocuklarımıza yönelik suistimal konularında çok hassas davranıyoruz. Bu konuyu da mahkeme safahatında sonuna dek takip edip, suçluların en ağır cezalarını almalarını sağlayacağız."