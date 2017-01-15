T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çocuk bakan teyze ve halaya da maaş geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Pilot uygulamayı 6 ay izleyeceğiz. Önce büyükanne üzerinden gidiyoruz" dedi

15 Ocak 2017 01:55

Torununa bakan büyükannelere 400 liradan başlayan maaş imkânının büyük ses getirmesinin ardından teyze ve halaların da proje kapsamına alınması gündemde.

Sputnik'te yer alan habere göre, torun bakan büyükannelere maaş projesi büyük yankı uyandırdı. Kısa süre içinde başlayacak pilot uygulama merakla bekleniyor. 3 ilde bin aileyle 6 ay süreyle yapılacak pilot uygulamanın sonucuna göre proje yaygınlaştıracak.

Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile çocuğun bakımını üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak. Böylece anne tam zamanlı istihdamda olacak ve maaşını tam alacak, üstelik büyükanne desteğiyle aileye ilave bir katkı olacak. Takvim gazetesinin haberine göre, maaş uygulaması, sadece büyükannelerle sınırlı olmayacak. Projenin kapsamına teyze ve halaların da eklenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu konuda, "Pilot uygulamayı 6 ay izleyeceğiz. Önce büyükanne üzerinden gidiyoruz. İleride teyze, dede ve diğer seçeneklere de bakılabilir" açıklamasını yaptı. İstanbul Sanayi Odası'nın gündeme getirdiği büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şubat-Mart gibi pilot uygulamanın başlaması, Eylül'den itibaren de yaygınlaştırılması bekleniyor.

 

ETİKETLER

çocukteyzemaaş

İlgili Haberler

Torununa bakan anneanne ve babaanneye destek kaç lira olacak?

6 aylık pilot uygulama sürecinde 1000 aile sisteme dahil edilecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24