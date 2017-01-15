Çocuk bakan teyze ve halaya da maaş geliyor

Torununa bakan büyükannelere 400 liradan başlayan maaş imkânının büyük ses getirmesinin ardından teyze ve halaların da proje kapsamına alınması gündemde.



Sputnik'te yer alan habere göre, torun bakan büyükannelere maaş projesi büyük yankı uyandırdı. Kısa süre içinde başlayacak pilot uygulama merakla bekleniyor. 3 ilde bin aileyle 6 ay süreyle yapılacak pilot uygulamanın sonucuna göre proje yaygınlaştıracak.



Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile çocuğun bakımını üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak. Böylece anne tam zamanlı istihdamda olacak ve maaşını tam alacak, üstelik büyükanne desteğiyle aileye ilave bir katkı olacak. Takvim gazetesinin haberine göre, maaş uygulaması, sadece büyükannelerle sınırlı olmayacak. Projenin kapsamına teyze ve halaların da eklenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu konuda, "Pilot uygulamayı 6 ay izleyeceğiz. Önce büyükanne üzerinden gidiyoruz. İleride teyze, dede ve diğer seçeneklere de bakılabilir" açıklamasını yaptı. İstanbul Sanayi Odası'nın gündeme getirdiği büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şubat-Mart gibi pilot uygulamanın başlaması, Eylül'den itibaren de yaygınlaştırılması bekleniyor.



