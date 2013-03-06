Çocuk arzusu donduruluyor!

Gençsiniz, erken yaşta anne olmak istemiyorsunuz. Ama çocuk sahibi olma şansınızı da riske atmak istemiyorsunuz. Artık yumurta hücrelerinizi yıllar sonra kullanmak üzere saklamanız mümkün.

Örneğin, 37 yaşında genç bir kadın sekiz yıllık eşinden ayrılıyor ama aynı zamanda çocuk sahibi de olmak istiyor. Hemen yeni bir ilişkiye ve yeni bir eşle yeni bir hayata başlamak ise onun için hayli zor. Ancak yeni bir eş bulması için geçen zamanda da yumurta hücrelerinin işlevini yitirmesi ya da yavaşlaması muhtemel. Peki bu genç kadın ne yapmalı?

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, tıptaki ilerlemeler artık sayısız olanak sunuyor. Bunlardan biri de yumurta hücrelerinin dondurulması. Embriyo dondurma yöntemiyle daha sonra çocuk sahibi olmak isteyen kadınların yumurta hücreleri alınarak özel bir yöntemle donduruluyor ve saklanıyor. Çocuk sahibi olmak istediği zaman da yumurta hücreleri eşinin spermi ile döllenerek daha sonra rahme transfer ediliyor.

Kira ödemek gerekiyor

Geçen yıl 15 hastasının bu yöntemi kullanmaya karar verdiğini belirten Alman Jinekolog Frank Nawroth, kimi hastalarının henüz doğru eşi bulmadığı, kimilerinin de meslekî nedenlerle daha sonra çocuk sahibi olmak istediği için bu yöntemde karar kıldığını ifade ediyor.

Yumurta hücresi dondurma işleminin maliyeti ise oldukça yüksek. Kadının bir yumurtlama dönemi için 3 bin euroyu gözden çıkarması gerekiyor. Doktorlar hamilelik şansını artırmak için en az 15 yumurta hücresinin dondurulması gerektiğini söylüyor. Ayrıca yumurtaların saklanması için de her yıl 250 ile 350 euro depolama kirası ödenmesi gerekiyor.