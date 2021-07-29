Çizgi dizi Arthur, 25 yıl sonra sona eriyor

Arthur'un geliştiricisi Kathy Waugh bir podcast sırasında, çocuk programı markası PBS Kids'in çizgi dizisi Arthur'u, 25 sezonun ardından bitirmeyi planladığını söyledi. Dizinin final sezonu 2022'de yayımlanacak.

The Guardian'ın haberine göre; Waugh, "Bu bir reyting sorunu mu yoksa emekliye ayırma ihtiyacı mı, bilmiyorum" dedi

İlk olarak 1996'da yayımlanan dizi, 1976'da Arthur karakterini yaratan Marc Brown'ın popüler kitap serisine dayanıyor. Yerdomuzu karakterini, ailesini ve arkadaşlarının maceralarını konu edinen çizgi film, çocuklara çeşitlilik ve kapsayıcılık hakkında dersler vermesiyle biliniyor.