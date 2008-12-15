Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)



Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)



Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Akrep24 Ekim – 22 KasımEn Çok Sevdiği Söz :"BU BİR SIR!"İyi Olduğu Konular : Kararlı, güçlü, duygusalZor Alanlar : Gizemli, kıskanç, inatçıDoğduğundan itibaren gizemli bir havası olan Akrep çocuğunun dikkat çekici bakışları vardır ve bu bakışlarla sizi adeta büyüler. Ondaki gururu ve kararlılığı da hemen sezebilirsiniz fakat sakinliğine aldanmayın, bu sakinliğin ardında çok kuvvetli bir başkaldırı yatabilir.Akrep çocukları, yetişkinleri gibi sözünü esirgemeyen bir yapıda olabilir. Kendilerine ait, özel zaman ve özel ortama gereksinimleri vardır.Düşünceleri onların en çok sevdiği oyuncaklardır ve onları kimsenin bulamayacağı yerlere saklamayı severler. Fakat siz ondan pek bir şey saklayamazsınız, çünkü kuvvetli altıncı hisleri ve içgüdüleri ile adeta zihninizi okurlar.Sizi devamlı şasırtacak kücük Akrep, sürtüşmelerden ve ağız dalaşlarından hoşlanır.Açık havada oynamak içlerindeki bu agresif enerjiyi sağlıklı biçimde dışa atmanın en iyi yoludur. Sporlardan da açık havada oynananları destekleyin. Atlayıp zıplamalarına, yuvarlanacağı oyunlar oynamasına engel olmayın.