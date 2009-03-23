Çocuğunuzun tabağını doldurmayın

Yemek tabaklarının çocuğunuzun ilgisini çekecek tarzda renkli ve eğlenceli olması, tabağına yiyebileceği kadar yemek konması çocuğunuzun çok daha istekli yemek yemesini sağlayacaktır.



Çocuklarının yemek yememesi, anneleri üzen konulardan biridir. "Çocuğumu doyuramıyorum, aç kalıyor" düşüncesiyle anneler ne yapacaklarını şaşırırlar ve birçok yanlış yaparlar.



Özellikle anneler, iştahsız olan çocuklarının üzerine öyle bir giderler ki yemek yemeyi, ya çocukları için işkence haline getirirler ya da kendileri için büyük bir tehdit unsuru oluştururlar. Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Ayça Ilıca Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, çocuklarda iştahı etkileyen en büyük etkenlerden birinin öğün aralarında abur cuburla karnını doyurmaları olduğunu belirtiyor. Abur cuburla doygunluk hissi hisseden çocuk ana öğünlerde yemek yemeyi reddedecektir. Oyalamak için ana yemek öncesi çocuğunuzun eline tutuşturduğunuz bir gofret veya bir dilim kek onu tıkayacak ve sofrada yiyecekleri reddetmesine neden olacaktır.



Tabağını doldurmayın



Bunun yanı sıra çocuğunuz gereksinimlerini karşılayacak küçük ara kahvaltılar ya da meyveler, kahvaltı ile öğle yemeği arasında, öğle yemeği ile akşam yemeği arasında verilebilir ancak bu ara öğünler iştahı kapatacak miktarda ve ana öğün saatine çok yakın olmamalıdır. Ayrıca yemek tabaklarının çocuğunuzun ilgisini çekecek tarzda renkli ve eğlenceli olması, tabağına yiyebileceği kadar yemek konması çocuğunuzun çok daha istekli yemek yemesini sağlayacaktır. Bunların dışında çocuğunuzla beraber alışveriş yapmanız, sofra hazırlanırken yardım istemeniz hatta onun da yemek hazırlanmasında katkıda bunmasına fırsat tanımanız çocuğunuzun yemek yeme isteğini artırıcı yönde olumlu etkiler oluşturacaktır. Yemek öncesi çocuğunuzun hem temizlik hem de kendisini daha zinde hissetmesi için elini yüzünü yıkaması faydalı olacaktır. Çocuğunuz çok yorgun ve uykusuzsa yemek yemesi konusunda ısrarcı olmayın.



Tutarlı olun



Tavrınızda tutarlı olmalısınız. Tabaktakileri bitirmesi için ödüller koymak ya da baskıcı, ters tavırlar içerisine girmek çocuk üzerinde yemek ve yemek zamanı ile ilgili kötü çağrışımlara yol açabilir; hatta ilerleyen zamanlarda daha da büyük sorunlara neden olabilir. Çocuğunuzun yemeyi reddetmesindeki diğer etmen ise aynı biz yetişkinlerde olduğu gibi iştahsız olmasıdır. Özellikle hasta ve ateşi yükselmişse, diş çıkartıyorsa, yorgun ya da uykusuzsa, alışmış olduğu düzen değişmişse çocuğun iştahında azalma gözlenebilir.



