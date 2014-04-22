Çocuğunuz kaybolursa ne yapmalısınız?

Türkiye, son birkaç hafta içerisinde kayıp çocuklarından gelen acı haberlerle sarsıldı. Sarıyer’de üç buçuk yaşındaki Pamir Dikdik, Antalya’da iki buçuk yaşındaki Hüseyin Çal ve Kars’ta dokuz yaşındaki Mert Aydın'ın ölümleri, ailelerin, çocuklarının güvenliği hakkındaki endişelerini de artırdı.

Yakınları kaybolan aileler tarafından kurulan Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD), olası bir ‘kayıp’ durumunda yapılması gerekenlere ilişkin bir liste hazırladı.

Diken.com.tr’de yer alan habere göre, kaybolmuş yakınlarının fotoğraflarını astıkları ‘Umut Otobüsü’yle Türkiye’yi üç kez dolaşan ve yaklaşık 900 kişiyi kendi çabalarıyla bulan derneğin internet sitesinde yayınlanan ‘Ne yapmalı’ listesinde aileler için şu tavsiyeler yer aldı:

Çocuğunuz kaybolmadan önce

- “Bunlar benim çocuğumun başına gelmez” diye asla düşünmeyin!

- Daima çocuğunuzun en son fotoğrafına sahip olun.

- Parmak izlerine sahip olun.

- Çocuğunuzun arkadaşlarını ve ailesini tanıyın. Arkadaşlarının adını, telefon numarasını ve adres bilgilerini içeren bir defteriniz olsun. Eğer mümkünse, ailesinin iş telefonlarını da deftere yazın. Çocuğunuzun, bu bilgilerin bulunmadığı yerlere gitmemesi için bir yöntem bulun.

- Çocuğunuza özel bir ID Kartı (kimlik kartı) yaratın ve o kartı devamlı taşıması için ikna edin.

- Çocuğunuzun DNA’sını belirleyecek bir şeyini (kan, saç teli gibi..) muhafaza edip, alındığı tarihi de unutmayın.

- Çocuğunuzun sizinle nasıl irtibat kurabileceğini belirleyin. Bu bilgi, onun ID kartında bulunabilir.

Çocuk kaybolduğu anda

-Çocuğunuzun arkadaşlarıınn ailelerini kontrol edin ve onlara çocuğunuzu aradığınızı söyleyin.

-Okulunu, kreşini veya yuvasını bilgilendirin.

-Arkadaşlarını ve komşularını kontrol edin.

-Eğer bunların hiçbirinden etkili sonuç alamazsanız, polisi arayın. Rapor tutmasında ısrar edin ve dosya numarasını alın. Bu dosya numarası, ileride çok önemli olacaktır.

-Çocuğunuzun arkadaşlarının ailelerinin listesini tekrar kontrol edin. En son kim, nerede çocuğunuzu görmüş, bunları öğrenmeye çalışın.Çocuğunuzun en son görüldüğü yerden araştırmaya başlanabilir.

-Çocuğunuzun en son ne giydiğini bilin.

-Eğer eski çocukluk arkadaşlarınız veya asker arkadaşlarınız varsa, onlardan da yardım alın, çocuğunuzun arkadaşları ile irtibat kurabilirler.

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