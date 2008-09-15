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Sağlık

Çocuğunuzun diş sağlığına özen gösterin

Çocuklarınızın sağlıklı dişlerle güzel gülücükler saçabilmeleri için, dişlerinin çürümesine engel olun.

15 Eylül 2008 03:00

Diş çürükleri de çocuklarda en sık rastlanan rahatsızlıklardan biri. Plusdent Diş Kliniği’den Diş Hekimi Onur Öztürk, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, diş çürüklerine hemen müdahale edilmemesinin çocuklar için büyük bir tehdit yaratabileceğini söyledi.

Çocuklarda diş sağlığı

Ağız ve diş sağlığı için 32 öneri

Öztürk, çocukların sağlıklı dişlerle güzel gülücükler saçabilmeleri için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

• Düzenli bir şekilde dişlerin sağlıklı olup olmadığını kontrol ettirin.
• Her gün iki kere dişlerin fırçalanmasına özen gösterin.
• Abur cubur yemesini sınırlandırın.
• Kalsiyum miktarı yüksek olan yiyecekler yemesini sağlayın.

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