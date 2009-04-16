Çocuğunuzun boyunu diyetle 12 cm. uzatın

Doktor Funfack, 'Metabolic Balance' sisteminin çocuklar için de yararlı olduğunu söylüyor: Hem kısa zamanda kilo veriyorlar, hem de özellikle gelişme çağındaki çocukların boyları 10-12 cm'e kadar uzuyor.



'En İyi Sağlıklı Beslenme Tarzı' ödülünü alan 'Metabolic Balance', şu an dünya çapında 300 bin kişi tarafından uygulanıyor. Sistemin kurucusu Dahiliye ve Beslenme Uzmanı Alman Doktor Wolf Eckhart Funfack Sabah gazetesine verdiği röportajda, 'Metabolic Balance'ın çocuklar üzerindeki etkisini anlattı:



'Metabolic Balance' sistemini çocuklar da uygulayabiliyor mu?



Program, sekiz-dokuz yaşını geçmiş çocuklar tarafından uygulanabiliyor. 'Metabolic Balance' ile beslenen çocuklarda insülin seviyesi daha düşük oluyor. İnsülin fazlalığı büyüme hormonunu olumsuz etkiler. Dolayısıyla, bu programı uygulayan çocukların vücutları büyüme hormonu salgılar ve gelişimleri daha da hızlanır.



Ergenlik çağındaki obez çocuklar için bu program öneriliyor mu?



Aslında yemek alışkanlıkları değişince, hareketlilik daha da artıyor. Hatta okuldaki konsantrasyonlarında artış görülüyor. En büyük avantajı; çocukların boylarının uzamasına olumlu etkisi. Çocuklar hem kısa zamanda kilo veriyor, hem de özellikle gelişme çağındaki çocukların boylarında 10-12 cm'e kadar uzama görülüyor.



Programa hangi kilonun üzerindeki çocuklar başlayabiliyor?



Programın başlaması kiloya değil, beden kitle indeksine bağlı. Beden kitle indeksi 25'in üzerinde olan çocuklar kilolu sayıldığı için, bu programı uygulayabilirler.



Hiperaktife de faydalı



Programın, hiperaktif çocuklarda da olumlu etkileri var mı?



Evet, programının başka bir avantajı da hiperaktif çocuklarda görülüyor. Genellikle hiperaktif çocuklar daha sinirli olur, yerlerinde duramaz ve konsantrasyon problemi yaşarlar. Bu yüzden birçok çocuk psikolog kontrolünde ilaç kullanır. 'Metabolic Balance' ile doğru beslenmeye başlayan ve bu alışkanlığı elde eden çocukların uykularının düzene girdiği, yüzde 70-80'inin ilacı bıraktığı gözlemlendi. Günümüzde çok tüketilen şekerli ve içinde katkı maddesi olan hazır yiyecekler, çocukları hiperaktif ve sinirli yapıyor. 'Metabolic Balance' programı; çocukların hem kilo vermesini, hem de ilacı bırakmaklarını sağlama konusunda çok başarılı oldu. Hazır gıdalardaki boyalar zaten hiperaktiviteyi artırıyor. Bu besinlerden uzaklaşınca çocuklarda düzelme görülüyor. Çünkü 'Metabolic Balance', hazır yiyeceklerden uzak duran bir sistemdir. Önerilen beslenme programı ile metabolizmaları dengeye girince, çocuklar daha güçlü bir konsantrasyona sahip oluyorlar.



Bu program hem anne, hem baba, hem de çocuk tarafından ailece uygulanabilir mi?



Hayır, bu programın özelliği tamamen kişiye özel olmasıdır. Adeta parmak izi gibidir. Yapılan kan testlerinden sonra kişiye özel beslenme programları çıkarıldığı için ailece aynı programı uygulamak mümkün olmuyor. Örneğin, hastalarım arasında programı uygulayan bir kadın vardı. Kocası da onunla beraber aynı şekilde beslenmeye başlamış. Kendisi 12 kilo verdiği halde kocası çok daha az kilo verebilmiş. Eşinin de kan testlerini yaptırmasını istedim ve sonuçlara göre onun için özel bir beslenme planı hazırladık. Eşinin ihtiyacı olan besinlerin çok farklı olduğu ortaya çıktı.

