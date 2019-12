Çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirin

Kış aylarında çocuklar çok sık hastalanır. Onları hastalıktan korumanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Beslenme Uzmanı Gamze Altınsoy anne ve babalara önerilerde bulunuyor:



1. Sebze ve meyve tüketimini artırın. Sebze sevmeyen çocuklar için, sebzeleri blenderden geçirip çorba ya da köfte hazırlayıp tüketmesini sağlayabilirsiniz. Kış mevsiminde meyve tüketimi çok önemli, çünkü bu mevsimin meyveleri özellikle C vitamininden zengin, vücut direncini artırıcı özellikteki meyvelerdir.



2. Omega - 3, yağları kalbi desteklemelerinin yanı sıra bağışıklık sistemini de kuvvetlendirici özelliktedir. Çocuklarınızın beslenmesinde Omega - 3’ten zengin besinler olan ton balığı, somon, uskumru, hamsi, sardalye, ceviz, fındık, buğday, semizotu, ıspanak ve brokoliye yer vermelisiniz.



3. A vitamini ve betakarotenden zengin beslenme de bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Besinlerden; yumurta sarısı, havuç, süt, yeşil biber, brokoli, kayısı, balık yağı, kırmızı et, patates, yeşil yapraklı ve sarı sebzeler A vitamini ve betakarotenden zengindir.



4. Kola, gazoz gibi şekerli ve gazlı içeceklerin tüketimini azaltın. Su tüketimini yüksek tutun.



5. Çocuğunuzun mineral alımını artırmalısınız. Minerallerden özellikle demir ve çinko bağışıklık sistemini güçlendirici özelliktedir. Demirden zengin besinler; kırmızı et, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kereviz yaprağı, roka ve kuru kayısıdır. Çinkodan zengin besinler; tam tahıllar, ekmek, et, balık, badem ve cevizdir.



6. Çocuğunuzdaki kilo artışı bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Bu sebeple kilosunu dengede ve sağlıklı değerlerde tutmak önemlidir.



7. Egzersiz ve hareketlilik bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Yapılan araştırmalarda hareketli olan veya sporla uğraşan çocukların hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğu görülmüştür.



8. Uyku düzenine dikkat etmelisiniz. Düzensiz ve az uyku uyuyan çocukların vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara yakalanması daha kolay olmaktadır.