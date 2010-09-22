-ÇOCUĞUNUZU SERVİSE YAZDIRIRKEN DİKKAT BURSA (A.A) - 22.09.2010 - Velilerin, çocuklarını okul servislerine yazdırırken fazla ödeme yapmamak için kentin konuyla ilgili esnaf odasına başvurarak, yıllık fiyat tarifesini görmeleri uyarısında bulunuluyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, öğrenci servisleri için yıllık fiyatlar, ev ile okul arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Her eğitim-öğretim yılı öncesi belirlenen fiyatlar, o kentlerin konuyla ilgili esnaf odalarınca da ilan ediliyor. Yüksek fiyatla öğrenci taşımacılığı yapanların, sözleşmeleri ve güzergah kullanım belgeleri iptal ediliyor. Dört büyük ilden İstanbul'da, Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'nın korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için öğrenci servis ücretlerinde zam talebinde bulunmamasının etkisiyle bu yılki öğrenci servis ücretlerinde artışa gidilmedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, ailelerin servis ücretlerini kontrol etmelerini isteyerek, velileri yıllık tarifenin üzerinde para ödememeleri konusunda uyardı. Büyükşehirler başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde ailelerden yıllık tarifenin çok üzerinde paralar alındığını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu: ''Örneğin bir şehirde 0-5 kilometre arası mesafeler için 873 lira ödenmesi gerekirken, bin 100-bin 200 lira talep edilebiliyor. Bu konuda bir araştırma yaptığımızda bizi şaşkına çeviren bir uygulamayla karşılaştık. Birçok aileden yıllık fiyat tarifesinin üzerinde paralar alınıyor. Servis ücretinin dışındaki para, okula bağış olarak aktarılıyor. Bu da okul aile birlikleri kanalıyla yapılıyor. Velinin haberi olmadan kendisinden zorunlu olarak bağış alınıyor.'' -''ÇOCUK OKULA YÜRÜYEREK Mİ GİTSİN?''- Ailelerin çocukları için güven sağlama çabalarının paraya dönüştürüldüğünü iddia eden Kaya, şunları kaydetti: ''Veli bağış yapmak istemiyorsa, çocuk okula yürüyerek mi gitsin? Böyle bir uygulama olur mu? Son yıllarda okul yöneticilerinin velilerden bağış alamaması üzerine okul aile birlikleri, tahsilat masası gibi kullanılmaya başlandı. Aile birlikleri, velilerden para toplamaya çalışıyor. Birliklerin görevi, zenginiyle, yoksuluyla çocukların ve ailelerin sıkıntı ve dertlerini paylaşmak, öğrencilere iyi ortam hazırlamaktır. Bazı okul yöneticilerinin topladıkları bağışlarla yaptıkları harcamalar yüzünden tayinlerinin çıkarıldığını biliyoruz. Okulun ihtiyaçlarını karşılamak devletin asli görevidir. Bağış toplanması için böyle garip yöntemlere başvurulmamalıdır.'' Bu arada, İstanbul dışındaki 3 büyük kentte servis taşıma ücretlerine yüzde 3 ila 10 arasında zam yapıldı. Buna göre, 9 aydan hesaplandığında 4 büyük kentte okula uzaklığına göre yıllık servis ücretleri şöyle: km ---- İSTANBUL-------- km ANKARA------- İZMİR ---- km ---- BURSA------ 0-3 1.170 0-3 895 810 0-5 873 3-5 1.215 3-6 995 1.035 5-10 1.089 5-7 1.350 6-10 1.210 1.125 10-20 1.188 7-9 1.395 10-15 1.400 1.620 9-11 1.755 11-13 1.980 13-15 2.160 15-17 2.295 17-19 2.475 19-21 2.610 21-23 2.700 23-25 2.745