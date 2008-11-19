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Sağlık

Çocuğunuzu enfeksiyon hastalıklarından koruyun

Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. E.Mahir Gülcan, okul ve yuvalardaki çocukların hasta olmaması için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini sö

19 Kasım 2008 02:00

Okul ve yuvalardaki çocukların hasta olmaması için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. E.Mahir Gülcan, Bugün gazetesine konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: 

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“Bu durum bağışıklık sistemindeki bir bozukluktan dolayı değildir. Ancak bağışıklık sistemi kuvvetli olan, bağışıklık sistemini çeşitli yollarla kuvvetlendiren çocuklarda bu enfeksiyonların bulaşma riski ve enfeksiyonu ağır geçirme ihtimalleri çok azalır. Enfeksiyonlardan korunmanın en kesin yolu enfeksiyonlu ortamlarda bulunmamak olsa da pratik olarak günlük hayatta uygulanmaz.

Bilinen en önemli koruyucu el yıkamaktır. Bu yöntem hem basit hem de güvenilirliği kanıtlanmış en önemli koruyucudur. Enfeksiyonlu bir kişi ile temas edildiği takdirde büyük küçük herkesin el yıkaması çok önemlidir. Diğer bir yöntem ise grip aşısı yaptırmaktır.”

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