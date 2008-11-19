Çocuğunuzu enfeksiyon hastalıklarından koruyun

Katkı maddeli gıdalar bebeğin testisini etkiliyor

Bebeğinizin güvenliğini sağlayın

“Bu durum bağışıklık sistemindeki bir bozukluktan dolayı değildir. Ancak bağışıklık sistemi kuvvetli olan, bağışıklık sistemini çeşitli yollarla kuvvetlendiren çocuklarda bu enfeksiyonların bulaşma riski ve enfeksiyonu ağır geçirme ihtimalleri çok azalır. Enfeksiyonlardan korunmanın en kesin yolu enfeksiyonlu ortamlarda bulunmamak olsa da pratik olarak günlük hayatta uygulanmaz.Bilinen en önemli koruyucu el yıkamaktır. Bu yöntem hem basit hem de güvenilirliği kanıtlanmış en önemli koruyucudur. Enfeksiyonlu bir kişi ile temas edildiği takdirde büyük küçük herkesin el yıkaması çok önemlidir. Diğer bir yöntem ise grip aşısı yaptırmaktır.”