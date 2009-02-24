Çocuğunuzda 'assosiyatif korteks' olabilir

Zekâ geriliği, otizm ve hiperaktivite nedeniyle eğitimden uzaklaştırılan çocuklarda "'assosiyatif korteks'' olabilir.



Pediyatrik nörolog Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin, zekâ geriliği, otizm, dikkat yetersizliği ve hiperaktivite teşhisi konularak eğitimden uzaklaştırılan pek çok çocukta, aslında düzeltilebilir bir sorun olan ''assosiyatif korteks'' olabileceğini söyledi.



Prof. Keskin, düşünme, istemli hareket, konuşma, sonuç çıkarma ve algılamayı sağlayan serebral korteksin (beyin zarı) çeşitli noktalarının değişik işlevler gördüğünü ve korteksin bir noktasının işlev yapamaz hale gelmesi sonucu ''asossiyatif korteks'' bozukluğunun geliştiğini kaydetti.



Zekâ geriliği değil, assosyatif korteks



Pek bilinmeyen bu sorunun, disleksinin de (harflerin ve kelimelerin karıştırılması nedeniyle okuyamama) bulunduğu pek çok bozukluğa yol açtığını bildiren Prof. Keskin, ''Benim amacım geri zekâlı olmayıp beyindeki kortikal alanda, yani asossiyatif korteks dediğimiz alandaki eksiklikleri nedeniyle geri zekâlı zannedilen çocukların hayata katılabilmeleri ki bu mümkün. Bu bozuklukta, esasında çocuk zeki ama birtakım sebeplerden geri zekâlı sanılıyor'' dedi.



Prof. Dr. Keskin, ''assosiyatif korteks''in, doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebileceğini anlatarak, ''Asossiyatif korteks bozukluğunda beynin çok küçük bir noktası, menenjit gibi hastalıklar ya da başka nedenlerle çalışmıyor. Bu noktanın tekrar çalıştırılabilmesi mümkün'' diye konuştu.



Paltosunu asamaz, saçını bağlayamaz



Kendisine gelen hastalardan ''Damla'' adlı genç bir kızın herhangi bir şeyin ortasını bulamadığını anlatan Prof. Keskin, kız ve ailesinin sorunun gerçekte ne olduğundan habersiz olduklarını dile getirdi. Prof. Keskin, hastasına ilişkin şu bilgileri verdi:



''Anne, 'Sabiha Hanım, bu çocuk fermuarını çekemiyor. Elleri, kolları sağlam. Ancak geliyor, önümde duruyor, bunu kapat' diyor. Bu çocuk saçını da bağlayamıyor çünkü ortadan bağlamalı. Paltosunu askıya asamıyor çünkü ortasından tutup asacak. Elektrik süpürgesinin fişini arkaya saramıyor. Disleksi gibi problemler bugün insanlar tarafından biliniyor ama Damla örneğindeki orta hattı bilememek kimin aklına gelebilir?''



Korteksin çalışmayan alanı aşılmalı



Buna benzer sorunları olması muhtemel pek çok çocuğa ''hiperaktivite'' ve ''dikkat yetersizliği'' tanısı konulduğunu belirten Prof. Dr. Keskin, şöyle devam etti:



''Aslında onların altında bir sürü başka neden var. Çünkü çocuk adapte olamıyor, sınıfta oturamıyor. Halbuki çocuk dikkat yetersizliği yerine başka bir şey nedeniyle dersi takip edemiyor belki de. Bu çocuklara doğru davranılır, korteksin o çalışmadığı alanı aşılırsa gerçek anlamda birer okula gidip diploma alırlar. Bu çocukların zekâlarında bir şey yok. Sadece bunu gösteremiyorlar. Adaptasyonları bozuk oluyor.''



''Asossiyatif korteks'' bozukluğu olan çocukların fıkraları, esprileri, yani mecaz anlamları da anlamadıklarını, çünkü hepsinin durumunda ''zihin teorisi''nin geçerli olduğunu belirten Keskin, ''Tedavide, çalışmayan noktaları yakaladığımız zaman onları aşmaya çalışıyoruz'' dedi.



(AA)