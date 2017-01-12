"Çocuğunuza kural koymayın, sözleşme yapın"

Sosyal medya bağımlılığı çocuklarda giderek daha çok gözlemleniyor. Uzmanlar, bu konuda ailelerin kurallar koymak yerine karşılıklı iletişimi güçlendirmek için anlaşmaya dayalı sözleşmeler yapılmasını öneriyor.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, İstinye Üniversite Hastanesi Psikoloğu Duygu Başak Gürtekin, sosyal medya bağımlılığı belirtilerini şöyle sıraladı:

“Sosyal medya kullanımının bağımlılık düzeyine geldiğini gösteren en önemli belirtilerden biri, kişinin sosyal medya araçlarını kullanırken harcadığı zamanı kontrol edememesidir. Bu kontrol kaybı beraberinde, sosyal yaşantıda var olan ilişkilerin bozulması, okul ve iş hayatında başarı kaybı, uyku düzensizliği gibi işlevsel problemleri getirir. Bir diğer önemli belirti ise kontrol kaybı ve bu kontrol kaybının inkârıdır. Özellikle pek çok bağımlılıkta olduğu gibi “istediğim zaman bırakabilirim” inancı, sosyal medya bağımlılığında, var olan durumun inkâr hali olarak ortaya çıkar. Bu nedenle kişide bağımlılığa dair inkâr görülmesi mutlaka dikkate alınması gereken belirtiler arasındadır.

Yüz yüze iletişim

Yapılan araştırmalarda, sosyal medya kullanım sıklığı nedeni ile sanal gerçeklik üzerinden dünyayı anlamlandırmaya çalışan çocukların, sosyal medya hesaplarını çok erken yaşta keşfedip alternatif kimlikler ürettiği saptanmıştır. Bu durumun çocuklarda gerçeklikle bağlarının kopması, yüz yüze ilişki kurmada zorlanma, sosyalleşme problemleri ve bağlanma sorunlarına kadar uzanan önemli güçlüklere yol açtığı gözlemlenmektedir.”

Şifremi vermem, fotoğrafımı yollamam

Koruyucu sosyal medya sözleşmesi örneği şöyle:

-Kişisel bilgilerimi internette kesinlikle paylaşmayacağım.

-Aileme kendim için uygun programlar konusunda danışarak onaylamadıkları hiçbir programı indirmeyeceğim.

-Ailemin düzenli olarak sosyal medya faaliyetlerimi kontrol etmesine, internet bilgilerimi ve güvenlik ayarlarımı düzenlemesine izin vereceğim.

-Ailemden habersiz olarak şifremi değiştirmeyeceğim, şifremi arkadaşlarıma vermeyeceğim ve gizli hesaplar açmayacağım.

-Ailemin haberi olmayan hiçbir chat odasına girmeyeceğim ve kişisel olarak tanımadığım insanlarla sohbet etmeyeceğim.

-İnternet kullanımımı ödevlerim veya internette yapılması gereken projelerim olmadığı sürece günlük en fazla 2 saat ile sınırlayacağım. Akşam saat 9’dan sonra internet kullanmayacağım.

-Arkadaşlarımı ya da kendimin uygunsuz fotoğraflarını çekmeyeceğim ve/veya sosyal medyada yayımlamayacağım.

-Sosyal medyayı arkadaşlarımla dalga geçmek veya başka insanları aşağılamak için kullanmayacağım.

-Sosyal medyada nerede olduğumu tam olarak gösterir bilgileri paylaşmayacağım.

-Herhangi bir kanaldan beni tehdit eden, korkutan bir mesaj aldığımda cezalandırma endişesine kapılmadan bunu ailemle paylaşacağım.

-Eğer internette yaşıma uygun olmayan fotoğraflara ve/veya videolara denk gelirsem interneti hemen kapatacağım ve seyretmeyi bırakacağım.