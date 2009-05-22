Çocuğunuz uyuyamıyor mu?

Çocukların herhangi bir yaşta, uykuya geçişte veya uykunun devamında yaşadığı zorlukların son yıllarda artış gösterdiğini ve bu sorunun gittikçe önem kazanan bir konu haline geldiğini belirten Dr. Bahri Elmas, bu duruma genel olarak çocukluk çağı uykusuzluk sendromu dendiğini bildirdi.



Bu sendromun, tıbbi veya psikiyatrik bir bozukluk gibi çeşitli etkenleri olduğunu ifade eden Elmas Habertürk’e yaptığı açıklamada, "Diş çıkarma, düzenli saatlerde yatma alışkanlığının kazanılmaması, bağırsak parazitleri, diyette şeker oranının yüksek olması, kahve ve çay gibi uyarıcı maddelerin tüketimi gibi birçok neden bu duruma yol açabilmektedir. Burada ailelere önemli görevler düşmektedir, çocuğunuzda uykusuzluğa neden olabilecek unsurlar tespit edilmeli, uyku hijyeni ve uyku alışkanlıkların kazanılması konusunda hassasiyet gösterilmeli. Bebeklerin sırt üstü pozisyonda yatırılarak uyutulması tavsiye edilmektedir. Bu pozisyon aynı zamanda ani bebek ölüm riskini azaltmaktadır. Ayrıca bebekler ya da çocuklar serin ve rahat bir şekilde giydirilmeli, uyudukları odada karanlık bir ortam oluşturulmalıdır. Bebeğin ya da çocuğun ilk çıkardığı seste hemen odasına koşmamalı, çocuğun kendi başına tekrar uykuya dalmayı öğrenebilmesi için ona bir şans verilmelidir. Çocukluk çağı uykusuzluk sendromu tedavisinde öncelikle davranışsal yaklaşımlar denenmeli, ilaç tedavisi başlansa bile davranışsal yaklaşımların uygulanmasına devam edilmeli" dedi.



İlaç tedavisinde dikkatli bir seçim yapılması gerektiğinin altını çizen Elmas, "Aileler, mümkün olduğu kadar çocuklarını yakından incelemeli. Yatmadan önce içtiği içecekler, gün içerisinde yaşadığı stres, huzursuzluk gibi etkenler varsa bunların giderilmesi için çaba sarf etmeli. Ancak uykusuzluk probleminde bir değişme olmamışsa, sorun çözülememişse bir uzmana müracaat edilmeli. İlaç tedavisinde de en düşük etkili dozlar tercih edilmeli. Erişkinlerin uykusuzluk probleminde kullanılan birçok hipnotik ve sakinleştirici ilaçların çocuklarda kullanımı kesinlikle önerilmemektedir" diye konuştu.



Uykusuzluk probleminde öncelikle davranışsal yaklaşımların denenmesinde büyük faydalar olduğunu dile getiren Elmas, "Çocuğun huzursuzluğunun nedeni araştırılmalı. Huzursuzluğun birçok nedeni olabilir. Ebeveynler için bütün bu nedenleri dikkatli bir şekilde incelemek zor olsa da, gerçek problemi tamamen görmezden gelmek yerine, problemi bulmak için uğraş verilmesi çocukları daha mutlu ve huzurlu kılacaktır. İlaç tedavisi gerekliyse, mutlaka uzman doktorların kontrolünde ve kısa süreli kullanılmalıdır.



Çocukluk çağı uykusuzluk sendromunda, tedavide ilk önce davranışsal yaklaşımlar denenmelidir. Doğal bitkisel ilaçların da tüm yaş gruplarında kullanımına rastlanabilmekte. Kedi otu ve şerbetçi otu kullanımının yapılan çalışmalarda etkinliği görülmüşse de L-triptofan kullanımına bağlı kas yıkımı gibi ciddi yan etkilerinin olması, bu yöntemin güvenilirliği hakkında şüphe uyandırmaktadır" şeklinde konuştu.

