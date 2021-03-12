Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet'e girince öğrendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Oya Dölen, geçen hafta e-Devlet’e girince Alanya Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada kendisinin müşteki, kızının ise mağdur sıfatıyla yer aldığını fark etti. Davayı araştıran Dölen, 4 yaşındaki kızı dahil 6 çocuğun iki yıl önce kreşte bakıcıların şiddetine maruz kaldığını öğrendi.

Hürriyet'ten İdris Emen imzalı habere göre, kreşte çocuklara yapılan şiddet, Ayşe Hande Çelik adındaki vatandaşın iki yıl önce oğlunun kolundaki morluğu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Çelik o dönem “İki yıl önce oğlum yaklaşık bir ay kreşe gitti. Bir gün oğlumun elbiselerini değiştirince kolunda bir morluk olduğunu fark ettim. Bunun üzerine hastaneye gittim. Doktor morluğun darp sonucu meydana geldiğini söyledi. Darp raporu aldıktan sonra şikâyetçi oldum. Savcılık soruşturmasında başka çocukların da mağdur olduğu ortaya çıktı. Davanın takipçisi olacağız” demişti.

Kreş sahibi dahil beş kişi hakkında ‘çocuğa karşı eziyet’ suçundan Alanya Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması mayısta görülecek. Savcılık iddianamesinde çocukların fırlatıldığı, beşiğe sertçe yatırıldığı, bir yerden bir yere sürüklendiği, bütün çocukların aynı tabaktan aynı çatal ve kaşık ile yedirildiği belirtildi. Sanıklar 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.