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Sağlık

Çocuğunun kanser olduğunu fotoğrafla anladı

8 aylık bebeğinin fotoğraflarını çeken anne, fotoğrafları görünce bir terslik olduğunu anladı.

07 Mayıs 2009 03:00

8 aylık bebeğinin fotoğraflarını çeken anne, fotoğrafları görünce bir terslik olduğunu anladı.

İngiltere'nin Halifax kentinde yaşayan Elizabeth Hale (32), yeni aldığı kameralı cep telefonunu denemek için, henüz 8 aylık olan bebeği Thomas'ın fotoğraflarını çekmeye başladı.

İlk kareyi çektikten sonra fotoğrafa baktı ve bir terslik olduğunu düşündü. Çünkü bebek Thomas'ın gözlerindeki flaş ışığının yansıması alışılmışın dışındaydı ve "kedi gözü" gibi görünüyordu. Bunun üzerine "belki kamerada bir terslik vardır" diye birkaç kare daha çekti. Ama her defasında bebeğin gözlerindeki parlama hep aynı tuhaf görüntüyü oluşturdu.

Bu fotoğrafları gören, hemşire olan Elizabeth Hale'nin ablası, küçük Thomas'ı bir göz doktoruna götürmesini tavsiye etti.

Elizabeth Hale ablasını dinledi ve o fotoğraflar çekildikten bir hafta sonra, tüm testleri tamamlanan küçük Thomas'a göz kanseri teşhisi konuldu. 5 yaşının altındaki çocuklarda görülen retinoblasma olarak adlandırılan bu kanser türünün erken teşhisi durumunda vakaların yüzde 95'inin iyileştiğini öğrenen Elizabeth Hale, aslında şanslı olduğunu, küçük Thomas'ın da lazer tedavisine iyi cevap verdiğini söylüyor.

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