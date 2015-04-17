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Dünya

Çocuğunun hastane masraflarını karşılamak için vatandaşları sırtında gezdirmeyi teklif etti

'Son çarem olmasa, bunu yapmayı asla düşünmezdim...'

17 Nisan 2015 13:38

Çin'de bir adam, çocuğunun hastane masraflarını karşılamak için dikkat çeken bir yönteme başvurdu.

Chen Yuntao (38), Hefei kentinin en işlek sokaklarında, başına at maskesi geçirerek yoldan geçenlere 5 yuan (yaklaşık 2 lira) karşılığında sırtında gezdirmeyi teklif ediyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; lösemi hastası oğlu Chen Minghao'nun (9) tedavi masraflarını karşılamak için bu yola başvuran Chen Yuntao, "Son çarem olmasa, bunu yapmayı asla düşünmezdim" diyor.

Şimdiye kadar oğlunu ölümcül hastalığın pençesinden kurtarmak için 200 bin yuna 87 bin lira harcayan ailenin 160 bin yuan (70 bin lira) borcu bulunuyor. Sonraki kemoterapi içinse 400 ila 500 bin yuan (175 ila 220 bin lira) arası paraya daha ihtiyaçları var.

Minik Chen Minghao'nun tek isteği ise iyileşip okuluna dönebilmek.

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