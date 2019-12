Çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü

T24- T24-

İstanbul'dan, oğlu 8 yaşındaki Vasfi Can'la birlikte Ağrı'ya giden eşi 35 yaşındaki Vahkün Unutmaz'un bulunduğu otobüse İzmit Şehirlararası Otobüs Terminali'nde yetişen 40 yaşındaki Sezai Unutmaz, eşini inmeye ikna edemeyince araç içinde dehşet saçtı. Sezai Unutmaz, otobüsün içinde, çocukları 8 yaşındaki Vasfi Can'ın gözleri önünde eşi Vahkün Unutmaz'ı tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Babasının annesini öldürmesine şahit olan Vasfi Can şoka girerken, diğer yolcular panik içinde otobüsten indi.Olay, bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da oturan Vahkün Unutmaz, oğlu Vasfi Can ile birlikte, İstanbul'dan, memleketleri Ağrı'ya gitmek üzere bir firmaya ait 34 JSM 004 plakalı yolcu otobüsüne bindi. Otobüs İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola verdi. Vahkün Unutmaz, diğer yolcularla birlikte hareket saatini beklerken, İstanbul'dan otomobille gelen eşi Sezai Unutmaz da telaşla hareket etmek üzere olan otobüse bindi.Sezai Unutmaz, bir süre “Gitmekten vazgeç. Tamam herşey daha iyi olacak. İn şu otobüsten. Evimize gidelim” gibi cümlelerle, kendisini terk ettiği anlaşılan eşini ikna etmeye çalıştı. Ancak Vahkün Unutmaz, ısrarla gitmek istediğini söyleyince bir anda cinnet geçiren Sezai Unutmaz, belinden tabancasını çıkararak, yan koltukta oturan çocuğunun gözü önünde eşi Vahkün Unutmaz'a kurşun yağdırdı.Vücuduna 5 kurşun isabet eden Vahkün Unutmaz, koltuğa yığılıp kalırken, yolcular da panik içinde otobüsten indi. Silah sesi üzerine olay yerine gelen polisler, Sezai Usanmaz'ı gözaltına aldı. Babasının annesini öldürmesini şahit olan Vasfi Can şoka girdi. Polisler tarafından otobüsten indirilen Vasfi Can, bir süre sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis doktorları, otobüsün içinde Vahkün Unutmaz'a bir süre kalp masajı yapmasına rağmen talihsiz kadın kurtarılamadı. Gözaltına alınarak Bekirdere Polis Merkezi'ne götürülen Sezai Unutmaz, ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edilecek.