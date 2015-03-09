T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi, eski eşine 300 bin TL'lik tazminat davası açtı

Altmış yaşındaki adam, oğlunun, eşinin eski sevgilisine çok benzediğini fark etmesiyle durumdan şüphelendi

09 Mart 2015 13:01

İngiltere’de bir akademisyen, tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmaya çalıştıkları dönemde kendi spermleri yerine eski sevgilisinin spermleriyle hamile kaldığını öğrendiği eski eşine 330 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Altmış yaşındaki adam, şu anda dokuz yaşında olan oğlunun, karısının eski sevgilisine çok benzediğini fark etmesiyle durumdan şüphelendi.

Kimliği açıklanmayan adam, bunun üzerine DNA testi yaptırdı ve korkunç gerçekle yüzleşti.

Akademisyen, eski eşine 83 bin 500 pound'luk dava açarken; kadın İspanya'daki tüp bebek kliniğinin hata yapmış olabileceğini öne sürdü.

Akademisyenin iddiasına göre; şu an 53 yaşında olan kadın İspanya'daki kliniğe eski sevgilisiyle birlikte gitti ve eski sevgili kendini kadının eşiymiş gibi tanıtarak spermlerini bağışladı.

Davanın bu hafta görüleceği açıklandı.

 

ETİKETLER

tüp bebekingiltereakademisyençocuk sahibispermeski sevgiliadam300 bin liralık tazminat davası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24