Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi, eski eşine 300 bin TL'lik tazminat davası açtı

İngiltere’de bir akademisyen, tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmaya çalıştıkları dönemde kendi spermleri yerine eski sevgilisinin spermleriyle hamile kaldığını öğrendiği eski eşine 330 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Altmış yaşındaki adam, şu anda dokuz yaşında olan oğlunun, karısının eski sevgilisine çok benzediğini fark etmesiyle durumdan şüphelendi.

Kimliği açıklanmayan adam, bunun üzerine DNA testi yaptırdı ve korkunç gerçekle yüzleşti.

Akademisyen, eski eşine 83 bin 500 pound'luk dava açarken; kadın İspanya'daki tüp bebek kliniğinin hata yapmış olabileceğini öne sürdü.

Akademisyenin iddiasına göre; şu an 53 yaşında olan kadın İspanya'daki kliniğe eski sevgilisiyle birlikte gitti ve eski sevgili kendini kadının eşiymiş gibi tanıtarak spermlerini bağışladı.

Davanın bu hafta görüleceği açıklandı.