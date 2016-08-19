Çocuğunu ihmal ederek ölümüne sebebiyet veren anne-babaya 15 yıl hapis istemi

Sarıyer’de zihinsel engelli 13 yaşındaki ablasının, kahvaltı hazırlamak için çaydanlığı devirmesi sonucu yanarak hayatını kaybeden minik Eyüpcan’ın anne ve babası hakkında “taksirle ölüme sebep olmak”tan dava açıldı. Savcı, anne-babaya 15'er yıl hapis istedi.

Karar'dan Ayfer Çalıkıran'ın haberine göre; Sarıyer Rumeli Feneri’nde ikamet eden Salim-Cemile Bayram çifti hakkında 9 aylık bebekleri Eyüpcan’ın ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla açılan davada savcı, hapis talep etti.

Geçen Nisan ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Bayram çifti inek sağmak için ahıra gitti. Çift, 13 yaşındaki zihinsel engelli kızları D. Bayram’ı, 9 aylık Eyüpcan’ın yanında bıraktı. Doktorların zeka geriliği teşhisi koyduğu D, kahvaltılık hazırlamak için mutfağa gitti. Halının üzerindeki küçük tüpte kaynayan çay suyu, kaza sonucu talihsiz bebeğin üzerine devrildi.

11 gün dayanabildi

Eyüpcan’ın çığlığıyla eve giren anne Cemile Bayram, dehşete kapılarak Eyüpcan’ı Sarıyer Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Minik bebek, burada yanık ünitesi olmadığı için Acıbadem Hastanesi’ne yönlendirildi. Hemen ameliyata alınan bebeğe, babasının üst bacağından alınan doku nakledildi. Minik Eyüpcan, hastanede verdiği yaşam mücadelesini ise 11 gün sonra kaybetti.

Savcı, "İhmal" dedi

Olayla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan aile, engelli kızları D. ile Eyüpcan’ı aynı odada bıraktıklarını ve kaynayan çaydanlığın Eyüpcan’ın üzerine devrildiğini anlattı. Savcılık, anne Cemile Bayram ve baba Salim Bayram hakkında “engelli çocukları D. Bayram’ı, 9 aylık Eyüpcan’la yalnız başına bırakarak, bebeğin bakım yükümlülüğünü ihlal etmeleri sonucu taksirle ölüme sebep vermek”ten dava açtı. Haklarında 15’er yıl hapis cezası istenen çift, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.